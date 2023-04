Itamarajuense morre em grave acidente em Teixeira

Caio Moreira Lima (33 anos), morreu preso às ferragens de um acidente automobilístico nas primeiras horas desde domingo (30) de abril, numa avenida de Teixeira de Freitas.

O veículo era ocupado por Caio Moreira Lima e duas outras pessoas, onde uma mulher conduzia o carro modelo Hyundai HB20 de cor branca, mas acabou perdendo o controle e colidindo contra uma árvore na Avenida das Nações.

Os feridos foram socorridos por uma equipe do SAMU 192 e encaminhadas para o Hospital municipal de Teixeira de Freitas. O grupamento do Corpo de Bombeiro Militar, foi mobilizado e o corpo de Caio Moreira Lima retirado dos destroços do acidente.

Um laudo pericial foi promovido pela equipe Tecnica da Polícia Civil e o corpo transferido para o IML do município.

Nas redes sociais, muitos itamarajuense lamentaram a fatalidade envolvendo Caio Moreira Lima.