Ivan Cordeiro lança nota em solidariedade a Ednaldo Rodrigues

Ednaldo Rodrigues, presidente afastado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) 19 de dezembro de 2023 | 16:00

O vereador de Vitória da Conquista, Ivan Cordeiro (PTB), lançou uma nota pública nesta terça-feira (19) manifestando solidariedade ao conquistense Ednaldo Rodrigues, presidente afastado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por força de disputas políticas internas.

O assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal (STF), que vai decidir sobre a permanência ou não do baiano no mais importante cargo do futebol brasileiro.

De acordo com Ivan Cordeiro, a decisão de afastamento de Ednaldo Rodrigues surpreendeu aos amantes do futebol, que, segundo ele, é prejudicado com a “medida equivocada” de tirar da presidência um dirigente esportivo que vinha administrando a entidade com brilhantismo e honestidade.

Leia abaixo, na íntegra, a nota na qual Ivan Cordeiro diz acreditar que o STF reconduzirá Ednaldo Rodrigues à direção da CBF.

Nota de Solidariedade

O futebol brasileiro e todos os amantes deste esporte foram surpreendidos com a lamentável notícia de afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da Confederação Brasileira de Futebol/CBF, uma medida equivocada da Justiça brasileira e que prejudica não apenas aquela importante entidade, mas a própria imagem do Brasil.

Conquistense, baiano e nordestino, Ednaldo Rodrigues é um exemplo de que grandes instituições como a CBF podem ser dirigidas com brilhantismo e honestidade. Homem de trato sempre elegante e educado, ciente de suas responsabilidades com o futebol brasileiro, Ednaldo Rodrigues é vítima de uma infeliz disputa política.

Nosso mandato manifesta inteira solidariedade a este dirigente esportivo e temos a convicção de que seu mandato de presidente da CBF será restituído pelo Supremo Tribunal Federal, pois a verdade sempre vence e todos que conhecem Ednaldo Rodrigues conhecem seu caráter e seu amor pelo futebol em particular e pelo esporte em geral.

