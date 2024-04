Iza confirma gravidez e comemora: “Estou em êxtase”

Iza pegou os fãs de surpresa nesta quarta-feira (10/4), ao confirmar sua primeira gravidez, fruto da relação com o jogador de futebol Yuri Lima, com quem namora desde o fim do ano passado. A notícia havia sido dada em primeiro pelo portal Leo Dias, sendo revelada pela própria cantora em seguida. “Estou em êxtase. Sempre tive o sonho de ser mãe”, disse para a Glamour.

“É uma coisa que faz parte da minha vida, não sei muito bem o porquê, mas me acho extremamente maternal com a minha equipe, minha família, meus amigos”, frisou se referindo a uma de suas qualidades, que é cuidar das pessoas.

Iza ainda deu detalhes de como Yuri recebeu a notícia: “Ele abriu a janela do hotel em que estávamos e começou a gritar de alegria. Não consegui filmar, porque estávamos sozinhos, mas, ao mesmo tempo, fico feliz por ter sido num momento só nosso. Choramos demais”.

A artista está no primeiro trimestre da gestação e chegou a cancelar um show no BBB24 depois de receber orientação médica, pedindo que se resguardasse e ficasse em repouso. Ela ficou 7 dias afastadas das atividades profissionais e foi substituída por Lexa e Duda Beat.

Enquanto ela mora no Rio de Janeiro, ele mora no interior de São Paulo Reprodução/Instagram

Apesar disso, a artista disse que a relação “está dando muito certo” Reprodução/Instagram

A cantora Iza e o jogador de futebol Yuri Lima namoram à distância Reprodução/Instagram

Em fevereiro de 2023, a cantora IZA e o jogador de futebol Yuri Lima assumiram o namoro Reprodução/Instagram

Após o divórcio, IZA olhou as mensagens que havia recebido no Instagram e começou a conversar com o jogador Reprodução/Instagram

Em entrevista a Maria Claire, a artista explicou que conheceu o amado no Instagram Reprodução/Instagram

Iza e Yuri Lima Reprodução

Na ocasião, Iza alegou problemas de saúde, sem dar maiores informações. Agora, o motivo veio à tona, não é, meus caros leitores? A coluna deseja felicidades ao casal e saúde ao bebê que vem por aí!