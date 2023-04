Jake Leal se une a outros ex-BBBs em um cruzeiro para o Caribe

Jake Leal está vivendo uma verdadeira aventura ao lado de outros ex-BBBs. A influenciadora de viagens e turismo, embarcou em mais um cruzeiro, desta vez fora do Brasil. Jake chegou ao Caribe, no último sábado (8/4), como representante oficial da MSC Cruzeiros. Junto com ela, Gui Napolitano e Kaysar Dadour também estão entre os passageiros.

“Eu creio que será a melhor viagem da minha vida até hoje. É a realização de um sonho ir para o Caribe em um cruzeiro. Eu quero dar a volta ao mundo a bordo de um cruzeiro, porque navio é uma experiência incrível”, afirmou Jake, antes de acrescentar:

“Você vive o percurso da viagem, curtindo balada, jantando, aproveitando a companhia dos amigos, conhecendo gente nova e aproveitando tudo o que tem a bordo, spa, teatro… Quando menos espera, você acorda no outro dia no destino final, sem precisar desfazer mala, pegar trânsito, se atrasar em voo. Isso pra mim não tem preço, tem valor, porque estou otimizando 1000% o meu tempo. Estou muito feliz, universo”, agradeceu.

No último dia sábado (8/4), o cruzeiro saiu da ilha caribenha Fort de France (Martinica) para Pointe-a-Pitre (Guadeloupe), também na região do Caribe. E a viagem vai seguir com paradas em St. John’s (Antigua and Barbuda), Philipsburg (St. Maarten), At Sea, Bridgetown (Barbados) e Roseau (Dominica), antes de retornar para o ponto de partida.