Janja publica foto de Ano Novo com Lula

Janja e Lula passaram o recesso do final de ano na base naval de Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro Reprodução/X – 31.dez.2023

PODER360 1.jan.2024 (segunda-feira) – 11h03



A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, compartilhou uma foto junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) poucas horas antes da virada do ano. “Um Feliz Ano Novo! 2024 vai ser maravilhoso. Muito amor e união”, escreveu na publicação no X (antigo Twitter). Lula repostou o conteúdo em seu perfil no X (ex-Twitter).

A neta mais velha do petista, conhecida como Bia Lula, também postou uma foto junto com o casal, o marido Felippe Miranda, e a filha Analua. O chefe do Executivo passou o Réveillon na base naval de Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, com a família.

