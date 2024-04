Mulher de 24 anos é esfaqueada no peito na Asa Norte; agressor fugiu

Uma moradora de rua de 24 anos foi esfaqueada no peito na quadra 708/709, da Asa Norte — área nobre do Distrito Federal — na noite de sábado (13/4). O suspeito também é morador de rua, tem 37 anos e já foi detido nove vezes pela Polícia Militar do DF (PMDF), sendo sete vezes apenas neste ano. As demais ocorreram em 2023.

A Polícia Militar informou que foi acionada para uma ocorrência grave de tentativa de feminicídio. Inicialmente, a vítima teria resistido ao atendimento e tentado fugir. No entanto, ela caiu no chão e acabou socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Ela foi levada ao Hospital de Base.

A vítima conhecia o suspeito e forneceu informações à polícia sobre o homem, que, até o momento, está foragido. O agressor foi detido anteriormente por crimes de ameaça, perturbação da tranquilidade, ato obsceno, porte de arma branca e maus-tratos a animais. Todos os delitos foram registrados na Asa Sul ou Sudoeste.

A polícia procurou o suspeito na invasão da 905/906 Norte. “Embora não tenham conseguido localizá-lo, durante as buscas, um homem foi detido por tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidas 330 pedras de crack, uma balança de precisão, 4 aparelhos celulares, 4 relógios e uma quantia em dinheiro”, informou a PM, em nota.

Outros dois indivíduos também foram encaminhados à delegacia por possuírem mandados de prisão em aberto.