Jerônimo anuncia mais nomes dos novos secretários; delegado assume segurança pública

O governador eleito Jerônimo Rodrigues anunciou, nesta quinta-feira (29), novos nomes que irão compor a equipe do governo da Bahia a partir do próximo ano.

A Secretaria de Segurança Pública será administrada pelo delegado federal Marcelo Wernet.

“Vamos dar respostas efetivas, junto com o governo federal, com diversas políticas, inclusive de desarmamento, porque o governo federal não fez o seu dever de casa”, declarou Jerônimo.

O coronel Coutinho permanece na Polícia Militar, e a delegada Heloísa Brito permanece no comando da Polícia Civil, assim como coronel Marquezine continua no Corpo de Bombeiros.

André Juazeiro continuará a dirigir a pasta da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. “Dialogaremos através da Secti com as universidades e com as pesquisas, para que as empresas tenham o amparo para fortalecimento”, prometeu Jerônimo.

Também continua na Secretaria de Administração do Estado Edelvino Góes, e, na Secretaria de Planejamento, Cláudio Peixoto. “Queremos pensar a Bahia para os próximos 30 anos”, afirmou o governador.

Os nomes eram os únicos pendentes do secretariado que irá compor o governo a partir de 1º de janeiro. Ao todo, são 25 pastas.