Jerônimo anuncia que Estado entrará com um recurso jurídico contra a Chesf

O governador eleito Jerônimo Rodrigues anunciou que o Estado da Bahia entrará com um recurso jurídico contra a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), devido ao caso da vazão na barragem da região de Jequié, no interior da Bahia.

Jerônimo disse que a empresa foi irresponsável por não conseguir avisar com antecedência para que os comerciantes pudessem retirar os produtos do local. O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) analisa se o aumento da vazão da Barragem de Pedra, na Bacia do Rio de Contas, foi resultado de um erro operacional.

O escoamento feito pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) por causa das fortes chuvas aumentou o nível do rio e causou a inundação de algumas áreas em Jequié, no sudoeste da Bahia, neste domingo (25) e deixou 152 pessoas desabrigadas. A água atingiu prédios comerciais, casas e comunidades ribeirinhas. Mais de 30 mil pessoas foram atingidas direta ou indiretamente pela enchente.

“Não dá para não termos controle do monitoramento sobre as barragens”, disse ainda o governador eleito, e ressaltou que a Chesf deve responder pelos prejuízos causados e pelo risco que colocou sobre a vida das vítimas.

Na ocasião, Jerônimo também anunciou adiantamento da parcela do ICMS, e a retomada de uma linha de crédito para os comerciantes que vêm sofrendo com enchentes. A proposta já foi enviada à Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), segundo Jerônimo.

“Queremos garantir pelo menos 150 mil reais para apoiar os comerciantes, e também para as famílias que voltaram a sofrer com enchentes”.