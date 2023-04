Congresso aprova reajuste salarial de 9% para servidores públicos federais

Deputados e senadores aprovaram nesta quarta-feira, 26, em sessão conjunta do Congresso Nacional, o reajuste salarial de 9% para servidores públicos federais. O aumento foi apresentado a partir do Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN 2/23), autoriza na Lei Orçamentária Anual (LOA) para a concessão de reajuste linear aos trabalhadores, conforme acordo estabelecido junto aos sindicatos da categoria. O projeto já havia sido aprovado na terça, 25, na Comissão Mista de Orçamento (CMO). Este é o primeiro acordo para reajuste firmado entre governo e servidores desde 2016, com impacto de R$ 11,6 bilhões. A Jovem Pan já havia antecipado a assinatura de um acordo entre o governo federal para viabilizar o aumento, por meio do Termo de Acordo n° 1/2023. A proposta aceita pelas entidades representativas inclui 9% de aumento salarial linear para todos os trabalhadores da categoria, a partir de maio, e acréscimo de 43,6% no auxílio-alimentação, o que representa aumento de R$ 200, passando de R$ 458 para R$ 658.

Leia também

Congresso aprova projeto que viabiliza pagamento do piso da enfermagem



CPMI do 8 de Janeiro: governo garante maioria no Senado e superbloco de Lira fica com fatia maior na Câmara