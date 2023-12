Jerônimo diz que deve cravar candidato para Salvador até janeiro

Foto: Feijão Almeida/GovBa

Governador fez declaração durante evento de 50 anos do Cepram 15 de dezembro de 2023 | 07:29

O governador Jerônimo Rodrigues afirmou que decidirá um nome da base para disputar a prefeitura de Salvador, no máximo, até o início de janeiro. “Não vou me antecipar. Se não resolvermos até o final deste ano, em janeiro faremos [o anúncio] logo no início”, disse, em coletiva de imprensa, nessa quinta-feira (14), durante evento de celebração aos 50 anos do primeiro Conselho Estadual do Meio Ambiente (Cepram) do Brasil, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), em Salvador.

“Sei da necessidade de não retardar o anúncio. Hoje, por exemplo, sentamos lá e resolvemos Guanambi. Então é assim, a gente vai fazendo uma coisa de cada vez”, falou o governador.

O chefe do Executivo estadual ainda destacou, na oportunidade, alguns dos que considera “bons nomes” para o pleito:

“ Tem o nome de Geraldo [Júnior, vice-governador, do MDB], de Robinson [Almeida, deputado estadual pelo PT], de Olívia [Santana, deputada estadual pelo PCdoB]… ‘vai e volta’, ali, você tem o nome de Antônio Brito [deputado federal pelo PSD]. Lídice [da Mata, deputada federal pelo PCdoB] tem um nome, por natureza, qualificado… A gente está discutindo com os partidos pra que a gente não possa perder a oportunidade de escolher o nome. Na ‘escolhida’ do nome, pode ter certeza que será um nome calibrado, com todo apoio dos partidos políticos, do governador e do presidente Lula”.

Política Livre

Comentários