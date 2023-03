Jerônimo entrega 10 novos leitos de UTI Pediátrica para o Hospital Martagão Gesteira

O governador Jerônimo Rodrigues entregou, nesta quarta-feira (29), dez novos leitos de UTI Pediátrica no Hospital Martagão Gesteira, localizado no bairro do Tororó, em Salvador. Na mesma ocasião, ele também anunciou o reajuste em 25% no valor das diárias de 18 leitos de UTIs da instituição, sendo dez pediátricos e oito neonatais. O investimento nas duas ações é de R$ 8,3 milhões anuais.

“Nos alegra muito ver o Martagão Gesteira hoje com mais dez leitos de UTI equipados com essa nossa entrega. A expectativa é que, dentro de uma semana, no máximo, os leitos já passem a funcionar”, comemorou o governador Jerônimo Rodrigues. Os equipamentos serão disponibilizados à população da capital e interior.

Dentre os recursos aportados pelo Estado para o Hospital Martagão Gesteira, quase R$ 1 milhão foi destinado à aquisição de novos equipamentos, como ventiladores pulmonares, berços aquecidos, laringoscópios, monitores, entre muitos outros, que foram cedidos à instituição para viabilizar a implantação dos novos leitos. Com o reajuste do Governo do Estado, o valor da diária das UTI’s sai de R$ 1.200 para R$ 1.500.

A secretária estadual da Saúde, Roberta Santana, destacou que o aumento do repasse pode ter como efeito benéfico uma ampliação no número de leitos no estado. “Com o reajuste do valor das diárias de leitos de UTI’s pediátricas e neonatais, a gente amplia o escopo de possibilidade de credenciados que tenham interesse de viabilizar e oferecer o serviço. Isso regionaliza o serviço da saúde cada vez mais”, detalhou.

Com 28 especialidades médicas, o Hospital Martagão Gesteira atende mais de 80 mil pacientes por ano. A ampliação da rede assistencial pediátrica chega em um período que, historicamente, há uma elevação das internações em crianças, resultado, sobretudo, das doenças respiratórias.

O superintendente geral da Liga Álvaro Bahia (mantenedora do Martagão), Carlos Emanuel Melo, fala da relevância da ação. “É extraordinária essa entrega porque ajuda a resolver um gargalo que nós temos aqui no hospital que é a disponibilidade de leitos de UTI pra realização dos procedimentos cirúrgicos mais complexos. Esses precisam de retaguarda de UTI. Além disso, nós estamos entrando na sazonalidade das doenças infectocontagiosas e respiratórias, onde naturalmente tem um pico elevado de solicitação de leitos de UTI”, pontuou.

Tratamento infantil

Com os novos aportes, o Governo do Estado passará a investir um total de R$ 32 milhões por ano na unidade hospitalar, reconhecendo a excelência no atendimento pediátrico em diversas áreas, a exemplo de transplantes, cirurgias eletivas, leitos de retaguarda e UTI, entre outros.

Para quem já esteve em tratamento no Hospital, o investimento do Estado na unidade é de grande valia, como é o caso da psicóloga Gabriela Neiva, 26 anos, que recebeu atendimento no hospital, dos 3 aos 15 anos de idade. “É maravilhoso enxergar os leitos sendo inaugurados, e o hospital dobrando de tamanho, em comparação ao período em que eu cheguei. A minha família acompanhou a crise em 1997, quando o hospital fechou por um período, minha cirurgia foi adiada graças a esse infortúnio. Então, é incrível, pois cresci, sou adulta e estou vendo o legado do hospital mantido”, refletiu.