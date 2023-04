Jiboia é resgatada em suspensão de carro no Rio de Janeiro

Uma jiboia foi encontrada enrola dentro da suspensão de um carro e Maricá, no Rio de Janeiro. O caso ocorreu na última quinta-feira, 6, na Rua Doutor João Gomes, no bairro Inoã. A serpente de, aproximadamente, 1,5 metro foi resgatada por guardas municipais do Grupamento Especial de Defesa Ambiental, sem ferimentos. A cobra estava enrolada na suspensão do veículo. Após o resgate, os agentes soltaram a serpente em uma área de mata. A Guarda Municipal de Maricá orienta a população a evitar de tentar resgatar, mexer ou afugentar animais silvestres, para que o trabalho de captura seja feito de maneira segura. A jiboia é considerada a segunda maior espécie do país, ficando atrás apenas da sucuri, e pode ser encontrada em diversas regiões da América do Sul e da América Central. No Brasil, é comum encontrar jiboias na Amazônia, no Cerrado, na Caatinga e no Pantanal. A espécie não é peçonhenta e, relativamente, é inofensiva aos seres humanos. Carnívora, ela se alimenta de roedores de pequeno porte, anfíbios, aves, répteis como lagartos, além de ovos de outros animais. A presa é morta por asfixia.

Leia também

Homem esfaqueia sete pessoas em hospital no interior de SP e é morto pela PM



Governo lança canal de denúncia para evitar novos ataques a escolas