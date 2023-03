Destaques da Série C ainda buscam espaço na nova temporada do Vitória

Eles fizeram um sucesso danado com a torcida na reta final da campanha de acesso à Série B do Brasileiro, mas ainda não conseguiram o mesmo status no começo desta temporada. Dalton, Marco Antônio, Dionísio, Eduardo, Rafinha e Santiago Tréllez foram peças fundamentais para o Vitória no ano passado, mas já não têm o mesmo destaque na Toca. O que aconteceu com cada um deles?

Dos jogadores que foram titulares na reta final da Série C, o único que apresentou regularidade na atual temporada foi Léo Gomes. Dos 20 jogos do Vitória na temporada, o volante disputou 16, sendo 15 deles como titular. A única vez que sentou no banco foi para ser poupado. Com o técnico Léo Condé, até assumiu a braçadeira de capitão.

Dalton começou o ano como dono das traves rubro-negras e as defendeu em oito jogos. Sofreu 11 gols, um deles no Ba-Vi do Campeonato Baiano, em 29 de janeiro, quando o time ainda era treinado por João Burse. Com uma lesão na coluna sofrida em treinamento, o goleiro desfalcou o Vitória no jogo seguinte ao clássico, contra o Jacobinense, e não voltou mais ao onze inicial.

Ele se recuperou rapidamente, mas por opção técnica, passou a figurar no banco de reservas. De lá, viu Lucas Arcanjo assumir as luvas. Dalton ainda não jogou com o técnico Léo Condé e deve perder mais espaço, já que o clube contratou Thiago Rodrigues, ex-Vasco, para a disputa da Série B.

Assim como Dalton, os pratas da casa Marco Antônio e Eduardo, ambos de 22 anos, também começaram o ano com status de titular e acabaram no banco com o passar dos jogos. O zagueiro foi titular nas quatro primeiras partidas do ano e depois passou um tempo sem ser utilizado. Marco Antônio voltou a ganhar espaço no onze inicial nas últimas rodadas da fase de grupos da Copa do Nordeste, com o técnico Léo Condé, na função de primeiro volante.

Eduardo foi titular duas vezes com o novo treinador, mas não conseguiu se manter no time. Ele também já tinha perdido a vaga com Burse. No total, o meia fez 13 jogos nesta temporada, seis deles como titular.

Companheiro de Eduardo na meiuca rubro-negra no ano passado, Dionísio sequer entrou em campo em 2023. O volante de 28 anos lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a pré-temporada, passou por cirurgia e a previsão é que só volte a ficar à disposição em agosto.

Rafinha e Santiago Tréllez, artilheiro e vice-artilheiro do Vitória no ano passado, respectivamente, ainda não encantaram. O primeiro sofreu com lesões neste começo de temporada e já não tem vaga certa como antes. Foi titular em oito dos 13 jogos que disputou e marcou três gols.

Tréllez perdeu espaço com a chegada de Léo Gamalho, principal contratação rubro-negra na temporada, mas reassumiu a titularidade nos dois últimos jogos disputados pelo time principal. No total, entrou em campo 16 vezes, nove delas no onze inicial e anotou dois gols.