Jo Koy causa climão com Taylor Swift no Globo de Ouro: veja vídeo

Reprodução/Redes Sociais

1 de 1 Taylor Swift com cara de poucos amigos no Globo de Ouro 2024 – Metrópoles – Foto: Reprodução/Redes SociaisO comediante Jo Koy protagonizou um pequeno climão durante seu monólogo logo no começo da cerimônia do Globo de Ouro 2024, neste domingo (7/1), em Los Angeles. O humorista fez uma piada, afirmando que Taylor Swift seria menos exibida no evento do que é em jogos da Liga de Futebol Americano (NFL).

Taylor, no entanto, não gostou nem um pouco da brincadeira e fez uma cara de poucos amigos para a câmera. O momento gerou comentários nas redes sociais.

Vale lembrar que Taylor Swift namora o jogador de futebol americano Travis Kelce. Veja o vídeo aqui.

Taylor Swift | The Eras Tour – Sao Paulo, Brazil

A cantora se apresentou em São Paulo entre os dias 24 e 26 de novembro de 2023 Buda Mendes/TAS23/Getty Images

Travis Kelce e Taylor Swift

Travis Kelce e Taylor Swift de mãos dadas em Nova York Getty Images

Travis Kelce e Taylor Swift

Eles estão namorando Getty Images

