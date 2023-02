João Guilherme rebate Jojo após ser citado em treta com Lucas Souza

O término do casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza segue recpercutindo nas redes sociais. Neste sábado (11/2), João Guilherme rebateu a cantora, após ela citá-lo durante uma live, ao afirmar que o ex-marido foi para o Prêmio Multishow vestido igual ao ator e que ela não aprovava o estilo no ex-militar.

João Guilherme não gostou da comparação e respondeu Jojo, afirmando que o ex-militar não se veste de forma parecida com ele: “Ae Jojo Todynho, com todo respeito, seu ex bofe não se veste igual a mim nunca”, escreveu.

João-Guilherme-Tatuagem

João GuilhermeReprodução/Instagram

João-Guilherme-BBB23

João Guilherme Reprodução/Instagram

@joaoguilherme bucket hat

O bucket hat é um queridinho da geração [email protected]/Instagram/Reprodução

João Guilherme

João Guilherme Divulgação

João Guilherme

O jovem faz sucesso nas redes sociaisReprodução/Instagram

João Guilherme

João Guilherme Reprodução/Instagram

João Guilherme

Ele é ex-namorado de Jade Picon e Larissa Manoela Leo Franco / AgNews

Lucas Souza, ex de Jojo Todynho

Lucas Souza em festa de aniversário de Lucas GuimarõesLucas Ramos / Brazil News

Jojo-Todynho-BBB23

Jojo Todynho desabafa após críticas por montagem no BBB: “É medo?”Reprodução/Instagram

“Ele se vestiu igual o João Guilherme e eu não gosto. Eu gosto de homem rústico. Pra ele que é jovem, é bonito, mas no Lucas não tem nada a ver”, comentou a funkeira na transmissão.

O ator ganhou apoio dos seguidores: “Acho que o João se veste superbem, tem estilo e bom gosto, o marido dela não tem nada disso”, afirmou um fã. “Você é um dos únicos influenciadores que realmente entende de moda”, disse outro. “Com todo respeito, eu concordo com você”, afirmou um terceiro seguidor.

