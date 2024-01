João Guilherme traiu Bruna Marquezine com Jade Picon, diz colunista

Instagram/Divulgação

1 de 1 Homem tatuado e sem camisa e de bone com mulher de top e cabelos compridos – Metrópoles – Foto: Instagram/DivulgaçãoA briga generalizada entre famosos segue ganhando novos capítulos. Segundo o colunista Leo Dias, Jade Picon e João Guilherme pararam de se seguir nas redes sociais porque a ex-BBB teria contado para Bruna Marquezine uma traição do filho de Leonardo.

Logo após uma viagem romântica com Bruna Marquezine para Fernando de Noronha, João Guilherme teria tido uma recaida com Jade Picon. Porém, após o “flashback”, o filho de Leonardo disse para a ex que a ficada havia sido “um erro”.

De acordo com Leo Dias, João Guilherme revelou que estava apaixonado por Marquezine e que não queria mais se envolver com Jade Picon.

Jade, então, procurou Marquezine e revelou toda a historia. A estrela de Besouro Azul, então, cortou relações com João Guilherme.

