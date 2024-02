Joe Biden confunde presidente do Egito com o do México

Presidente dos EUA conversava com jornalistas sobre declarações de promotor de que se questionou sobre sua capacidade mental

O presidente dos EUA, Joe Biden (foto), referiu-se ao líder egípcio, Abdel Fattah El-Sisi, como o “presidente do México” Adam Schultz/Casa Branca – 14.dez.2023

O presidente dos EUA, Joe Biden, confundiu na 5ª feira (8.fev.2024) os líderes do México e do Egito em uma entrevista a jornalistas. O democrata, de 81 anos, convocou a imprensa para responder a um relatório de Robert Hur, promotor especial que o investiga e disse que ele tem problemas de memória.

“Minha memória está boa. Dê uma olhada no que fiz desde que me tornei presidente (…) como isso aconteceu? Acho que esqueci o que estava acontecendo”, declarou Biden. Pouco depois, ao responder a uma pergunta sobre a Faixa de Gaza, o democrata referiu-se ao líder egípcio, Abdel Fattah El-Sisi, como o “presidente do México”.

Biden disse: “Acho que, como vocês sabem, inicialmente, o presidente do México, El-Sisi, não queria abrir a fronteira para a entrada de ajuda humanitária. Eu conversei com ele e o convenci a abrir”.

O promotor Robert Hur decidiu na 5ª feira (8.fev) que não há razões para acusar Biden criminalmente pelo manuseio de material classificado depois de o democrata deixou a vice-presidência em 2017. Segundo Hur, o presidente tem problemas de memória, o que dificultaria convencer o júri a considerá-lo culpado no caso.

Em relatório, Hur diz haver evidências de que Biden, ao deixar a Casa Branca, compartilhou materiais sensíveis, incluindo documentos secretos sobre o Afeganistão e anotações de reuniões internas. Entretanto, o promotor diz que decidiu arquivar o caso ao se questionar sobre a capacidade mental do atual presidente. Leia a íntegra (PDF – 48 MB, em inglês) do documento.

Hur afirma que Biden, candidato democrata para as eleições presidenciais de 2024, teve dificuldade em lembrar informações importantes enquanto vice-presidente, incluindo o período em que desempenhou o cargo na Casa Branca. Em um dos momentos mais críticos durante as entrevistas, segundo o procurador, Biden esqueceu a data da morte de seu filho Beau, que morreu em 2015, aos 46 anos. Segundo Hur, Biden teria uma memória “significativamente limitada”.

Ao falar com a imprensa na Casa Branca na 5ª feira (8.fev), Biden disse: “Ele [o promotor] falou que eu não lembrava que ano meu filho morreu. Como ele ousa dizer isso?”. E acrescentou: “Eu não preciso que ninguém me lembre de quando ele morreu”.

Segundo Biden, o promotor “não sabe o que está falando”. O democrata disse se considerar “a pessoa mais qualificada para ser presidente” e acabar o trabalho que começou.

GAFES DE BIDEN Durante um evento de campanha em Las Vegas no domingo (4.fev), Biden cometeu uma gafe e chamou Emmanuel Macron, atual presidente da França, pelo nome de um ex-presidente francês, François Mitterrand (1916-1996). A declaração de Biden foi corrigida na transcrição publicada pela Casa Branca. Na ocasião, o presidente dos EUA relatava uma reunião com líderes do G7 em junho de 2021.

Desde o início do mandato, opositores usam deslizes cometidos pelo chefe do Executivo dos EUA para criticá-lo. Em publicações nas redes sociais, os eleitores da direita norte-americana chamam Biden de “senil”, “confuso” e “demente”, citando sua idade para reforçar o discurso.

