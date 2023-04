Jogador do Santos é investigado em operação que apura manipulação

O zagueiro Eduardo Bauermann, do Santos, é um dos atletas investigados pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) na Operação Penalidade Máxima II, que apura suspeitas de manipulação em jogos da Série A do Campeonato Brasileiro de 2022. O jogador e mais oito atletas foram alvos de uma operação de busca e apreensão na última terça-feira (18) – entre eles, Victor Ramos, ex-Vitória e hoje na Chapecoense.

Segundo o MP-GO, um jogador do Peixe foi assediado para levar cartão vermelho na derrota por 3×0 para o Botafogo, no Engenhão, no dia 10 de novembro do ano passado. Bauermann foi expulso depois do apito final, por reclamação com a arbitragem. Na súmula, o árbitro Braulio da Silva Machado informou que foi xingado pelo zagueiro.

“Após o término da partida expulsei de forma direta o jogador Eduardo Bauermann, do Santos, por se dirigir aos membros da equipe de arbitragem proferindo as seguintes palavras de maneira hostil repetidamente: ‘Vocês estão de palhaçada, és um sacana, vocês estão sempre ferrando a gente, a arbitragem sempre prejudica o Santos'”, relatou o juiz.

“Informo que me senti ofendido com tal atitude. Após a expulsão, o mesmo deixou as imediações do campo de jogo sem se manifestar e/ou oferecer resistência”, completou.

De acordo com comunicado oficial do Santos, Bauermann admitiu que foi procurado em uma “tentativa de aliciamento”, mas negou ter feito parte do esquema de apostas. Um mandado de busca foi cumprido na casa do zagueiro, que entregou seu celular e aguarda uma audiência para prestar depoimento. [veja a nota completa no fim da matéria]

Bauermann treinou normalmente nesta quinta-feira (19), e está relacionado para enfrentar o Audax Italiano, nesta quinta-feira (20), às 19h, pela Copa Sul-Americana. O zagueiro de 27 anos chegou ao Santos em 2022 e, na temporada atual, disputou 15 partidas e marcou dois gols. Ele começou a carreira no Internacional e acumula passagens por Náutico, Atlético-GO, Paraná, Figueirense e América-MG.

Além do jogo contra o Botafogo, o Santos tem outra partida investigada: o empate em 1×1 contra o Avaí, no dia 5 de novembro, na Vila Belmiro. De acordo com a investigação, os apostadores assediaram um jogador do Peixe para que ele recebesse cartão amarelo. Luiz Felipe, Rodrigo Fernández e Vinicius Zanocelo foram advertidos naquele duelo.

A promotoria investiga os jogadores que foram procurados pelos responsáveis do esquema, e afirma que nem todos efetivaram a manipulação. “Desde que a investigação se iniciou em novembro foi centralizada em três partidas, agora são 11 no radar, mas não descartando outros jogos que possam ter sido manipulados”, afirmou o promotor Fernando Cesconetto.

Além dos dois jogos já citados, ainda mais quatro partidas do Brasileirão 2022 sob suspeita:

Red Bull Bragantino 1×4 América – MG

Um atleta do Bragantino foi assediado para tomar um cartão amarelo; Lomónaco, Aderlan, Luan Cândido, Raul, Artur e Popó receberam amarelo.

Goiás 1×0 Juventude

Dois atletas do Juventude foram assediados para tomar cartões amarelos; Cesar, Paulo Miranda, Moraes, Jean Irmer, Felipe Pires e Vitor Gabriel receberam cartão.

Cuiabá 1×1 Palmeiras

Um jogador do Cuiabá foi assediado para tomar cartão amarelo; Marllon e André Luis receberam amarelo.

Palmeiras 2×1 Juventude

Um jogador do Juventude foi assediado para tomar cartão amarelo; Jadson, Moraes e Vitor Gabriel receberam amarelo.

Segundo o Ministério Público, há também partidas dos campeonatos estaduais de 2023 sendo investigadas:

Goiás x Goiânia (derrota do Goiânia no primeiro tempo);

(derrota do Goiânia no primeiro tempo); Caxias x São Luiz-RS (jogador do São Luiz cometer pênalti);

(jogador do São Luiz cometer pênalti); Esportivo x Novo Hamburgo (para o jogador receber cartão amarelo);

(para o jogador receber cartão amarelo); Luverdense x Operário (manipulação no número de escanteios);

(manipulação no número de escanteios); Guarani x Portuguesa (atleta receber cartão amarelo).

Outros investigados

Ao todo, nove jogadores são investigados na operação Penalidade Máxima II. Na terça-feira (18), foram divulgados quatro nomes: os zagueiros Victor Ramos, da Chapecoense, e Kevin Lomónaco, do Red Bull Bragantino; o lateral-esquerdo Igor Cariús, do Sport; e o meia Gabriel Tota, ex-Juventude e atualmente no Ypiranga-RS.

Já nesta quarta-feira (19), além de Bauermann, o lateral-esquerdo Moraes, ex-Juventude e atualmente no Atlético-GO, foi identificado como um dos investigados. A casa do jogador, na cidade de Goianira (a 20km de Goiânia), foi alvo de um mandado de busca e apreensão.

Moraes recebeu cartões amarelos em dois jogos citados como suspeitos pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO): Goiás 1×0 Juventude e Palmeiras 2×1 Juventude.

Moraes defende atualmente o Atlético-GO

(Foto: Ingryd Oliveira/ACG)

Nesta quarta, Moraes foi afastado das atividades da equipe profissional do Atlético-GO, por prazo indeterminado. O presidente Adson Batista afirmou que a medida visa preservar o atleta e também o clube, que aguarda o andamento das investigações para tomar uma medida definitiva sobre o tema.

Moraes treinou de forma isolada do restante do elenco. Ele está fora do duelo contra o CRB, na sexta-feira (21), em Goiânia, pela Série B, e dos demais compromissos até a investigação acabar.

O clube divulgou uma nota sobre a operação, mas não especificamente o jogador. [veja no fim da matéria]

Moraes tem 25 anos e começou a carreira no Atlético-GO. Ele passou pela base do Flamengo, São Bento, Mirassol e chegou ao Santos em 2021. No ano passado, atuou pelo Juventude. Já nesta temporada, disputou 18 partidas pelo Atlético-GO, e marcou quatro gols.

Veja a nota do Santos:

O Santos Futebol Clube informa que tomou conhecimento, pelo próprio Eduardo Bauermann, que o jogador é um dos investigados na segunda fase da Operação Penalidade Máxima. Em conversa com o presidente Andres Rueda, o técnico Odair Hellmann e o coordenador de esportes, Paulo Roberto Falcão, o atleta explicou da tentativa de aliciamento, que negou prontamente a proposta e já se colocou à disposição da Justiça.

Uma audiência já está marcada para ele prestar seu depoimento. O Clube segue confiando em seus atletas, já colocou seu Departamento Jurídico para auxiliar Eduardo Bauermann, que treinou normalmente com o elenco nesta quarta-feira no CT Rei Pelé e está relacionado para o jogo de quinta-feira, diante do Audax Italiano, pela Conmebol Sul-Americana, na Vila Belmiro.

Veja a nota do Atlético-GO:

A respeito da Operação Penalidade Máxima II, o Atlético Clube Goianiense exalta e apoia toda a iniciativa que busca a transparência no futebol.

Somos favoráveis a uma completa apuração das denúncias relacionadas à manipulação de resultados. Defendemos que os culpados sejam responsabilizados, mas que também não aconteçam julgamentos precipitados ou injustiças.

Não podemos permitir que a comunidade do futebol seja prejudicada por irresponsáveis. Propomos uma junção de todas as instituições para estiparmos do nosso meio esse mal que ameaça a lisura do esporte.