Jojo Todynho rebate comentário sobre namorado: “Olho gordo”

1 de 1 Jojo Todynho posa de vestido colorido, combinando com a faixa no cabelo – Metrópoles – Foto: Instagram/ReproduçãoJojo Todynho se irritou com o comentário de uma internauta sobre seu namorado e aproveitou para marcar um pouco de seu território. A cantora foi vista com Renato Santiago em uma praia do Rio de Janeiro e o flagra rendeu na Internet.

Uma pessoa compartilhou os vídeos em que Jojo e Renato aparecem e comentou: “Gente, esse é mesmo o novo namorado da Jojo? Se for, ela está bem servida, hein”. Mas a artista não gostou nada e logo rebateu a fala da mulher.

“Esse povo é uma piada mesmo, depois não entendem porque a vida continua na mesma. Mulher gostosa tem que ter namorado gostoso. Deus me livre desses ‘olho gordo’ [sic]”, escreveu a cantora nos comentários.

Recentemente, sugiram boatos de que Jojo Todynho e Renato Santiago estavam em crise. Mas ela garantiu que não existe nenhum problema entre eles, que mantém uma relação discreta e fora dos holofotes desde o começo do ano.

