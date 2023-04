Eduardo Costa revela que irá se casar com Mariana Polestri esta semana

A coluna LeoDias teve a oportunidade de conversar com o cantor Eduardo Costa durante o festival Buteco, de Gusttavo Lima, neste sábado (1/4). Em uma conversa descontraída, o cantor falou sobre uma fase mais calma em sua vida e revelou quer irá se casar no civil com Mariana Polestri na próxima semana.

Casamento vindo aíApesar de ainda não ser casado no papel, Eduardo Costa já trata a modelo como sua esposa. O cantor confidenciou à coluna que irá oficializar a união durante esta próxima semana: “A gente mora junto há muito tempo e a gente já casou. E te conto mais, a gente vai casar no civil esta semana. Só a gente mesmo, meu povo, minha família, minha casa. A gente vai casar esta semana”.

O cantor também afirmou que pretende realizar duas cerimônias religiosas: uma judaica, fé a qual Eduardo Costa segue, e a outra cristã, base de Mariana Polestri. “A Mariana é evangélica e eu sou judeu. Nós temos religiões diferentes, então vamos fazer uma cerimônia tanto para ela quanto para mim. O importante é Deus está presente em nossas vidas, no nosso cotidiano, na nossa família”.

Além disso, o cantora também deixou em aberto a possibilidade de ter um filha com a modelo: “A gente está planejando uma menininha, se Deus quiser”.

Fase mais calmaAlém da vida amorosa, o cantor também comentou sobre sua fase mais calma, que tem evitado polêmicas. O Costa afirmou que, mesmo mantendo a postura de falar o que pensa, tem evitado conflitos e tem buscado ser uma pessoa melhor.

“Eu sempre fui um cara que falo o que eu penso, foda-se o mundo, vamos falar. Mas hoje eu tenho uma mentalidade diferente, eu acho que temos respeitar a opinião dos outros, tem que pensar que podemos magoar alguém”, detalhou.

O cantor atribuiu grande parte da mudança de pensamento ao tempo que passou recluso em casa durante a pandemia, ao qual se dedicou ao trabalho: “Nesse tempo, eu trabalhei muito e eu fiz uma autoavaliação e vi que eu poderia melhorar. E mesmo que muitas vezes eu pensasse que eu estava correto com as minhas opiniões, nem sempre eu estava e hoje eu tenho uma nova visão. Minha prioridade é minha família e meu trabalho”.

Por mais que tenha mudado a postura, Eduardo Costa deixou claro que, quando achar pertinente, não fugirá pertinente: “Vocês ainda vão ouvir falar muito de mim por causa de polêmica, mas vou sempre procurar segurar um pouquinho”.

