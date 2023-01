Jojo Todynho revela que negou convite para participar do Big Brother

A cantora Jojo Todynho explicou que foi convidada para o Big Brother Portugal no ano passado, mas recusou a proposta 15/01/2023 21:54, atualizado 15/01/2023 21:54

Jojo Todynho parece ter encerrado a temporada de participação em realities. A cantora, que foi campeã de A Fazenda em 2020, revelou que negou um convite para participar o Big Brother Portugal no ano passado.

“Fui convidada para o Big Brother de Portugal e não aceitei”, contou a artista durante uma participação no Domingão com Huck. Jojo foi uma das juradas do quadro Acredite em Quem Quiser e conseguiu descobrir qual das três participantes tinha sido convidada para o programa europeu.

Jordana Gleise de Jesus Menezes, a Jojo Todynho, nascida em 1997, é uma cantora e apresentadora brasileira. Natural de Bangu, no Rio de janeiro, se tornou um verdadeiro fenômeno após o lançamento do hit Que Tiro Foi Esse Reprodução/ Instagram

Durante a infância, Jojo começou a cantar no coral da igreja que frequentava com a família. Apaixonada por arte, também participava de eventos na escola que incluíam danças e cantoReprodução/Instagram

De origem simples, a cantora perdeu o pai ainda criança, vítima de bala perdida. Ainda muito nova, precisou ajudar em casa e, por isso, passou a trabalhar como faxineira, telefonista, babá, vendedora de picolé, cuidadora de idosos, entre outrosReprodução/Instagram

Assim como muitos jovens, Jojo viu na internet um meio de divulgar sua música. Criou uma página no Facebook, onde passou a publicar vídeos, e um canal no YouTube, que falava sobre sexo e relacionamentoreprodução/ twitter

Em 2017, a funkeira ganhou notoriedade na internet após atuar no clipe Vai Malandra, da cantora Anitta. Dias após a participação que a destacou, Jojo lançou o single Que Tiro Foi Esse, que a tornou nacionalmente conhecidaReprodução: Instagram / Iude Richele

No mesmo período, Jojo também lançou a música Sentada Diferente e realizou participação na novela A Força do Querer, da Rede GloboReprodução/Instagram

Em 2020, Jojo integrou o elenco da 12ª edição do reality A fazenda, da Record, e levou o prêmio de R$ 1,5 milhão para casaTwitter/Reprodução

Um verdadeiro sucesso, Jojo foi notada pela Globo, que a convidou para apresentar o talk show Jojo Nove e Meia, na Multishow, em 2021Reprodução/Instagram

Durante a vida, Jojo se relacionou com famosos e anônimos. Em 2019 revelou que sofreu um aborto espontâneo devido a crises de ansiedade. Segundo a cantora, a situação a deixou muito mal a ponto de precisar ser medicada para dormir. A funkeira estava grávida de um ex-namoradoInstagram/Reprodução

Em janeiro de 2022, Jojo oficializou casamento com o militar Lucas Souza, com quem namorava a pouco mais de cinco meses. O casal se divorciou em novembroReprodução/Instagram

“Amanhã eu me caso com uma pessoa especial que cuida muito de mim. Graças a Deus tem a profissão dele, não precisa de mim para p**** nenhuma. É amor mesmo. As pessoas acham que só pobre que vive amor de verdade. Você ter uma vida boa, ao olhar deles, só vai arrumar gente parar usufruir do que você tem”, disse Jojo nos Stories do Instagram Divulgação

Com mais de 20 milhões de seguidores só no Instagram, Jojo é a mais nova participante do programa Túnel do Amor, reality show de Mion, que estreia em 27 de abril, no Multishow. Além disso, a cantora faz parte da nova temporada do Dança dos Famosos, comandado pelo apresentador Luciano HuckReprodução/Instagram

Ela explicou que sabia que Bruna Gomes, ex-namorada de Felipe Neto, dizia a verdade porque a influenciadora foi convidada para ocupar a vaga que seria dela. “Não aceitei. Aí ela entrou no meu lugar”, relatou a intérprete de Que Tiro Foi Esse.

A campeã de A Fazenda aproveitou ainda para justificar a decisão: “Eu não fui cancelada no Brasil, lá do outro lado do mundo é outra história. Deixa eu ganhar aqui que tá bom”.

Bruna Gomes relatou que trabalhava como influenciadora digital no Brasil há cinco anos quando recebeu a proposta. O convite levou a catarinense para Portugal, de onde ela saiu vitoriosa e faturou o prêmio de cerca de R$ 50 mil com 91% da preferência do público.

