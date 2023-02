Jornalista recupera iPhone após ser roubado em Salvador: ‘circulando de mão em mão’

O jornalista e apresentador brasiliense Daniel Adjuto recuperou o seu celular, nesta quinta-feira (23), após ter sido roubado no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, no final de janeiro deste ano. O aparelho foi recuperado durante uma atuação integrada entre equipes dos Departamentos de Inteligência Policial (DIP) e de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP).

Em nota, a Polícia Civil informou que atividades de inteligência policial com tecnologias dedicadas a investigações, utilizadas pelo Laboratório de Inteligência Cibernética do DIP, levaram os policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) até o município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, onde estava o smartphone.

Um homem foi conduzido, mas não houve elementos que pudessem comprovar a sua responsabilidade. “Ele fez questão de entregar o aparelho de forma imediata, apresentou prints de uma negociação em um site de compras e não foi identificada má fé na sua prática”, explicou o delegado Delmar Bittencourt.

Nas redes sociais, Daniel contou que foi contatado pelo delegado sobre a recuperação do seu iPhone 13. “O celular tinha sido comprado por um homem da região metropolitana de Salvador por R$ 5,2 mil. Comprou de um mototáxi que dizia estar apertado e precisando de dinheiro. Ele foi ouvido”, comentou.

“Certamente o aparelho já tava circulando de mão em mão, mas foi possível chegar até ele por um sistema de localização. Agora, a Polícia Civil segue na investigação. Obrigado aos agentes e a quem ajudou a divulgar aqui!”, acrescentou Daniel.