Jovem brasileira é presa por tráfico internacional de drogas na Indonésia

Uma jovem de 19 anos foi presa em flagrante no dia 31 de dezembro com 3 quilos de cocaína no aeroporto de Bali, na Indonésia. Manuela Vitória de Araújo Farias, natural de Belém do Pará, foi indiciada por tráfico internacional de drogas.

A decisão saiu na última sexta-feira (27). A família da jovem, de acordo com o R7, estaria realizando uma “vaquinha” para pagar um especialista em direito internacional.

Manuela saiu de Belém com destino a Florianópolis. No entanto, ela foi aliciada por uma quadrilha que prometeu aulas de esporte na ilha paradisíaca em troca do transporte da mala com a droga.

O advogado da jovem, em conversa com a Record TV, explicou que Manuela não sabia o que tinha dentro da bagagem e, ao chegar no Aeroporto Internacional de Bali, descobriu que tinha 2,5 quilos de droga.

O Ministério das Relações Exteriores informou que está prestando assistência aos familiares de Manuela Vitória.