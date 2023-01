Jovem é encontrada com mãos amarradas e marcas de agressões dentro de buraco na Bahia

uma jovem, de 18 anos, foi encontrada dentro de um buraco com marcas de violência pelo corpo e as mãos amarradas. A vítima foi resgatada na segunda-feira (2), nas proximidades do assentamento Gildásio Sales, na BR-367, em Porto Seguro, extremo-sul da Bahia.

Após o resgate realizada pelo Corpo de Bombeiros, a vítima, que não teve a identidade revelada, foi socorrida para uma Unidade de saúde. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

A Delegacia Territorial (DT) de Santa Cruz Cabrália apura as circunstâncias, autoria e motivação da tentativa de homicídio.