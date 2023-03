PRF cumpre mandado de prisão e prende homem em Teixeira

O homem possuía em seu desfavor mandado de prisão por tráfico de drogas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, no início da tarde desta terça-feira (28) de março, um homem que possuía expedido em seu desfavor um mandado de prisão por tráfico de drogas. A ação ocorreu durante fiscalização no quilômetro 885 da BR 101, município de Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia.

No decorrer da fiscalização com foco no combate à criminalidade, policiais rodoviários federais identificaram o foragido da justiça conduzindo um veículo Chevrolet/Corsa de cor prata. O mandado de prisão foi emitido em 06/07/2018 pela 5ª VARA CRIMINAL – SERRA – Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil competente para adoção das medidas necessárias.