Jovem tem braço amputado após acidente em parque de diversões em Salvador

Um jovem identificado como Andrei Peroba, de 20 anos, teve o braço amputado depois de ter ficado gravemente ferido em um acidente no parque de diversões em Cajazeiras, Salvador, na quinta-feira, 15. Ele foi socorrido com uma fratura exposta pelo Corpo de Bombeiros, que o encaminhou para o Hospital Geral do Estado. Ele estava no local para se divertir com a irmã de 17 anos e uma prima de nove. A irmã de Andrei também estava no brinquedo, mas ficou ferida sem gravidade. Ela já recebeu alta, enquanto o jovem segue internado. Os irmãos e a prima estavam no brinquedo que simula um pêndulo, e se move de um lado para o outro, quando o brinquedo desabou. A Defesa Civil do município investiga a possibilidade de falha mecânica e falta de manutenção do brinquedo. O local foi interditado e permanecerá fechado até que a perícia seja concluída, para indicar as causas do acidente. O caso também é investigado pela Polícia Civil. Pelas redes sociais, páginas locais compartilharam o momento do acidente. Confira:

