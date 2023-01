Jovens desaparecidas são encontradas degoladas e com mãos amarradas em rio de SC

Desaparecidas desde segunda-feira (2), as jovens Karoline de Souza, 24, e Gabriela Silva Rocha, 21, foram encontradas mortas nesta quinta-feira (5) com as mãos amarradas, amordaçadas e degoladas (com cortes no pescoço) em um rio de Santa Catarina.

As jovens, que moravam juntas, foram encontradas por volta das 14h35. Ainda não há prisão de suspeitos do crime, segundo o portal Uol.

Os corpos foram encontrados por uma embarcação. A primeira a ser achada foi Gabriela, que estava com as mãos amarradas. Já Karoline foi vista na sequência pelo Corpo de Bombeiros, nas margens do rio, e também com as mãos presas, mas com uma camiseta na cabeça. Ambas estavam “com cortes no pescoço”.

O delegado Jair Pereira Duarte, que investiga o caso, disse que as apurações estão em estágio “bem avançado”.

“Elas foram retiradas do local [casa delas]. A gente conseguiu rastrear o caminho que elas fizeram [com ajuda de cachorros da Polícia Militar] até um determinado ponto. O local de onde foi o último lugar que elas andaram não é longe de onde foram encontrados os corpos.” , disse o delegado Jair Pereira Duarte

A polícia afirmou que trabalha com várias linhas de investigação e não descarta o envolvimento do tráfico de drogas no crime. Gabriela tinha passagens pela polícia.

Duarte apontou ser “praticamente certa” que a autoria do crime seja de mais de um autor.