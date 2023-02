Filipe Escandurras recebe o Troféu CORREIO Folia 2023 por ‘Carol’

Assim como Filipe Escandurras canta em sua canção de verão: ‘Carol chegou’. Mas, desta vez foi para dar ao cantor e compositor o prêmio de vencedor do Troféu CORREIO Folia, que definiu Carol como a música do Carnaval 2023, segundo a opinião de quem votou na enquete da premiação, na internet. O prêmio foi entregue nesta quarta-feira (22), pelo jornalista e colunista Osmar ‘Marrom’ Martins, que está sempre por dentro da cena carnavalesca.

A entrega do troféu aconteceu na casa de Escandurras, que compõe desde a adolescência. A peça é uma obra de arte em madeira envelhecida e colorida a mão, composta por diversos instrumentos musicais. Foi esculpida pelo artista plástico Menelaw Sete especialmente para a premiação do CORREIO.

A escolha de Carol como a melhor música do Troféu CORREIO Folia foi definida pelos leitores do jornal, com 64% dos votos, contra 11% de ‘Zona de Perigo’ (Léo Santana) e 9% de ‘Deixa eu botar meu boneco’ (Oh Polêmico). Outras 27 candidatas estiveram na disputa. Foram 21.541 votos contabilizados no total.

A vitória foi muito desejada por Filipe e marca a adesão positiva dos fãs à campanha que o cantor e compositor fez ao longo do Carnaval. “Por onde a gente passou, eu cantei essa música e pedi de fato: ‘peguem o celular aí, rapaziada, e votem, porque é muito importante […] e graças a Deus a galera abraçou. Muito obrigada a todos vocês que votaram”, agradeceu.

Quase tão recente quanto à campanha para levar o prêmio CORREIO Folia é o tempo do projeto de Escandurras como cantor, apenas um ano e meio. Ele já tinha participado em outros carnavais, tocado no Habeas Copos, na Barra, ainda jovem. Assim como já ganhou como música do Carnaval, em 2014 e 2015, enquanto compositor da estourada ‘Lepo, Lepo’ , cantada por Márcio Vitor, e do hit ‘Pra Frente’, gravada por Ivete Sangalo.

Só que, agora, a magia é outra. “Eu sempre fiz parte do Carnaval como compositor e sempre dei esse gostinho para outros cantores. Hoje sou eu que estou sentindo, na minha própria boca, na minha própria vida”, celebrou Filipe. Mas, para chegar até aqui, a transição de compositor de sucessos para cantor famoso e abraçado por seu público, envolveu muitos testes.

A carreira de cantor começou em 2015, na banda Filhos de Jorge. Não demorou muito e ele já partiu para a carreira solo, no ano seguinte, com o projeto Filipe Escandurras, no sertanejo universitário. Mas, outros cantores queriam mais músicas suas para gravar e ele deu uma pausa para atender à demanda. Até que, na pandemia, no final de 2021, lançou o projeto Escandurras in Samba.

“Foi onde eu me encontrei. No tempo em que passei sem cantar, fiquei buscando um gênero que, de fato, encaixasse com a minha voz. E, graças a Deus, encontrei no samba. Eu, que sou filho de sambista, encaixou perfeitamente, depois de passar pelo piseiro, arrocha e sertanejo”.

‘Carol’ é um samba, fruto dessa descoberta. A música foi escrita há um ano e meio, mas ficou guardada até agora. Segundo Filipe, não foi uma composição com intenção de concorrer à música do Carnaval, no entanto, sentiu que havia alguma coisa nela, e que o melhor momento para o seu lançamento seria o Verão.

Sua inspiração para escrever a letra foi a mulher brasileira. “Carol é aquela mulher guerreira, trabalhadora, que não depende de homem para absolutamente nada. Que, independente dos processos que ela vem passando na vida, está ali, vai para a festa, curte e se diverte. Ela corre atrás do pão de cada dia. A mulher que não desiste da luta”, revelou.

*Com a orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo.

