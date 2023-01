Juazeirense x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Juazeirense e Vitória se enfrentam na terceira rodada do Campeonato Baiano nesta quarta-feira (18), às 19h15, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. As duas equipes buscam a primeira vitória no estadual.

Com apenas um ponto somado, o Vitória está fora da zona de classificação, em sétimo lugar, após empate com o Bahia de Feira em 1×1 na estreia e derrota por 4×1 para o Itabuna no último domingo (15).

O Juazeirense ainda não pontuou e amarga a lanterna da tabela de classificação. O time comandado por Rodrigo Chagas perdeu para o Bahia, por 3×1, e na sequência para o Barcelona de Ilhéus, por 1×0. Confira a seguir todos os detalhes do jogo:

Transmissão

A partida será transmitida pela TVE Bahia, tanto na televisão aberta como no canal de YouTube da emissora.

Prováveis escalações

Juazeirense: Gleibson, Dadinha, Matheus Reis, Jamerson e Pablo; Waguinho, Jerry e Clebson; Reinaldo, Ian e Kesley. Técnico: Rodrigo Chagas. Técnico: Rodrigo Chagas.

Vitória: Dalton, Railan, Camutanga (Dankler), Marco Antônio e João Lucas; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Diego Torres (Eduardo); Gegê (Osvaldo), Tréllez e Rafinha. Técnico: João Burse.

Arbitragem

Reinaldo Silva Santana apita o jogo, tendo como assistentes Luanderson Lima dos Santos e Elicarlos Franco de Oliveira.