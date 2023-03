Júri decide indiciar Trump em caso de suborno a atriz pornô nos EUA

A Justiça de Manhattan, nos Estados Unidos, indiciou, nesta quinta-feira (30/3), o ex-presidente norte-americano Donald Trump por um suposto pagamento de suborno a atriz pornô Stormy Daniels.

Com o indiciamento, Trump se torna o primeiro ex-presidente a responder um processo criminal na história do país.

Segundo o jornal norte-americano The New York Times, o indiciamento será comunicado oficialmente nos próximos dias. Contudo, as acusações ainda não estão claras.

A investigação aponta que Trump teria pago pelo silêncio da atriz pornô Stormy Daniels. O valor teria sido maquiado por meio de transações realizadas por um dos advogados do ex-presidente. O montante seria para encobrir um suposto caso extraconjugal entre o ex-ocupante da Casa Branca e ela.

Em 2018, Stormy Daniels publicou um livro no qual descreveu o suposto caso com o empresário e ex-presidente Donald Trump.

Donald Trump é um pré-candidato nas eleições de 2024 e o processo poderá atrapalhar a sua campanha eleitoral junto ao Partido Republicano. Para tentar influenciar os eleitores, o ex-presidente chama as diversas investigações contra ele de “caça às bruxas” e se coloca como vítima do sistema judiciário norte-americano.

O indiciamento de Trump foi aprovado por um júri especial, algo parecido com o júri popular que não tem o poder de decisão no processo, mas analisa as provas apresentadas e estabelece se há ou não evidências suficientes para dar início ao processo criminal.

No caso de Trump, as provas apresentadas pelo promotor de Manhattan Alvin L. Bragg foram consideradas robustas e o suficiente para indiciar o ex-presidente.