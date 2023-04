Justiça decreta prisão preventiva de autor de ataque a creche em SC

A Justiça de Santa Catarina decretou nesta quinta-feira, 6, a prisão preventiva do autor do ataque a creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau. O homem, de 25 anos, foi preso em flagrante, nesta quarta-feira, 5, após invadir o Centro de Educação Infantil (CEI) e matar quatro crianças com golpes de machadinhas. A decisão foi tomada após uma audiência de custódia. De acordo com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), o juiz considerou a de manutenção da ordem pública e da reta aplicação da lei penal. “Blumenau, Santa Catarina e o Brasil estão de luto”, disse o magistrado em sua decisão. Segundo órgão, o processo está sob sigilo por conta da presença de menores nos autos e tramitará na 2ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau.

O delegado-geral de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, que investiga o caso, disse ontem, durante entrevista coletiva, que o rapaz responderá por quatro homicídios triplamente qualificados e quatro tentativas de homicídio triplamente qualificados. De acordo com as investigações, o criminoso é natural de Salto do Lontra, no Paraná. Ele possuí ao menos quatro passagens pela polícia desde 2016. O homem respondeu por tentativa de homicídio contra o padrasto, porte de drogas e dano. Segundo a polícia, o assassino pulou o muro da creche e matou as crianças, que tinham entre 4 e 7 anos. Todas foram sepultadas nesta quinta-feira. Outras cinco crianças ficaram feridas. O homem se entregou à polícia após cometer o crime.