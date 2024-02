Justiça manda Jair Renan pagar dívida de R$ 360 mil ao Santander

Filho de Jair Bolsonaro (PL) fez um empréstimo para empresa, mas não cumpriu acordo; se descumprir decisão, terá bens bloqueados

Santander acionou a Justiça em dezembro de 2023 depois que Jair Renan (foto) descumpriu acordo de renegociação em junho do mesmo ano reprodução/YouTube – 8-out-2023

PODER360 15.fev.2024 (quinta-feira) – 18h05



O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan Bolsonaro, foi intimado a pagar uma dívida de R$ 360.241,11 ao Santander. A decisão do TJ-DF (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), assinada em 9 de fevereiro. Eis a íntegra (PDF- 312 kB).

Trata-se de uma dívida antiga que Renan contraiu em nome de uma empresa em seu nome, a RB Eventos e Mídia Ltda., que já teve sede fiscal no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e foi baixada junto à Receita Federal em agosto de 2023.

Em junho de 2023, Jair Renan fez uma renegociação junto ao Santander. Assinou um termo em que reconhecia a dívida e se comprometeu a pagar R$ 291 mil em 60 parcelas mensais.

Renan e a empresa não depositaram nenhuma parcela, o que levou o Santander a pedir uma execução de título extrajudicial contra o 4º filho do ex-presidente em dezembro do ano passado.

A Justiça determinou que Renan pague a quantia em até 3 dias depois de ser notificado. Caso contrário, pode ter seus bens bloqueados.

O Poder360 procurou a defesa de Jair Renan Bolsonaro, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem. O espaço continua aberto para manifestação.