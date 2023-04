Justiça revoga liminar que proibia Titi Müller de falar do ex: ‘Tive medo’

Titi Müller compartilhou com seus seguidores na noite de quinta-feira, 20, que a liminar que a proibia de falar sobre seu ex-marido, Tomás Bertoni, e seus familiares nas redes sociais, foi revogada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Desde setembro de 2022, a apresentadora não podia falar sobre os citados, sob pena de multa. Ela celebrou ao lado dos pais, agradeceu o apoio que recebeu e disse que agora pode “finalmente falar” sobre qualquer assunto.

Titi e Tomás, guitarrista e fundador da banda Scalene, se divorciaram em 2021 após dois anos de casamento e são pais de Benjamin, 3 anos.

“Tive medo de falar, de ser eu. Perdi trabalhos, o sono, ganhei conhecimento jurídico e agora o reconhecimento de que estou andando no caminho certo. Finalmente posso falar livremente sobre qualquer assunto”, iniciou o texto da publicação com uma foto segurando uma garrafa de champanhe.

Em sequência, ela agradeceu todo apoio que recebeu durante o processo. “Obrigada a todas e todos que ecoaram meu silêncio, e que essa decisão sensata sirva de porta para muitas mulheres que vivem situações parecidas poderem sair. Obrigada”.

Pouco depois de anunciar o fim do casamento, a famosa veio a público fazer acusações a Bertoni, revelando que teria sido vítima de violência física e psicológica. Após o acontecido, o músico, que é filho do ex-ministro Torquato Jardim, entrou com uma liminar para que Müller não pudesse mais falar sobre ele ou alguém da sua família. Já nos stories, comemorou ao lado dos pais, com a música Apesar de Você, de Chico Buarque.