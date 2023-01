Feliz ano bom: soteropolitanos terão 10 feriadões em 2023

A assistente de marketing Maria Gabriela Vidal, 23, fará aniversário só no dia 8 de setembro. Mesmo assim, a viagem para celebrar a data já está sendo planejada. Pela primeira vez, ela terá um feriado prolongado de quatro dias para curtir. Isto porque, este ano, a Independência do Brasil cairá em uma quinta-feira, o que dará possibilidade para alguns trabalhos ‘enforcarem’ a sexta e alongarem a folga até domingo. Além deste, os baianos terão outros oito feriadões. Os soteropolitanos terão 10, já que 8 de dezembro, Dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Salvador, cai numa sexta.

Incluindo as datas comemorativas definidas como pontos facultativos, a lista contempla nove feriados prolongados nacionais e um feriado prolongado municipal. A maioria deles cairá às quintas-feiras (quatro), três cairão às sextas e mais três ocorrerão às segundas. Contando que todos eles sejam esticados, os soteropolitanos terão 34 dias de folga, e os baianos 31.

Primeiro teremos a segunda-feira de Carnaval, no dia 20 de fevereiro, depois o Dia da Paixão de Cristo em 7 de abril, na sexta. Duas semanas depois, já será feriadão de novo, desta vez, do Dia de Tiradentes, na sexta do dia 21 de abril. Para fechar a lista de feriados prolongados do primeiro semestre do ano, o Dia do Trabalho será celebrado em 1° de maio, uma segunda-feira.

Já no segundo semestre, os primeiros quatro feriados serão prolongados a depender da decisão individual das empresas, pois todos cairão na quinta-feira, respectivamente: Corpus Christi, no dia 8 de junho; Independência do Brasil, no dia 7 de setembro; Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro; e o Dia de Finados, em 2 de novembro. Somente os dois últimos feriadões de 2023 voltarão a ocorrer na segunda e na sexta. O primeiro é o dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no dia 8 de dezembro – exclusivamente em Salvador -, e, por fim, o Natal, no dia 25 de dezembro, que este ano cairá na segunda-feira.

De acordo com a Portaria nº 11.090, do Ministério da Fazenda, publicada no Diário Oficial da União, em dezembro de 2022, o país terá nove feriados e cinco pontos facultativos este ano. Assim, somados ao dia da Independência da Bahia, os baianos terão 15 feriados este ano. Já os soteropolitanos, terão 16.

Entre as principais capitais escolhidas como destino turístico no Brasil, Salvador empata no número de feriados com Belo Horizonte (MG) e fica atrás de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro, com 17 feriados em 2023, além de Recife, com 18.

Feriadão extra

Diante de tanta bonança, os soteropolitanos ainda conseguiram lucrar um feriado e um feriadão a mais do que o resto do país e do estado por causa da celebração municipal do Dia da Nossa Senhora da Conceição da Praia, no dia 8 de dezembro. Uma recompensa merecida pela escassez do ano passado, em que tivemos apenas duas das tradicionais ‘emendas’: a Sexta-Feira Santa que, claro, caiu numa sexta, e o São João, que também caiu no último dia da semana.

Pois então, para fazer jus aos dias livres deste ano, Maria Gabriela planeja comemorar em uma das praias do Litoral Norte da Bahia. “Estou pensando nisso desde agora porque será o meu aniversário. Eu nunca consigo viajar nessa época [feriado de 7 de setembro]. Acho que esse é o primeiro ano que posso planejar, aproveitando que desta vez o feriado cairá em um dia que muitos locais poderão aderir a esticadinha”, celebra a assistente de marketing, que pretende viajar com o namorado, o radiologista Victor Souza, 24 anos.

Maria Gabriela e o namorado, Vitor Souza, viajarão para o litoral baiano no feriadão de 7 de setembro (Foto: arquivo pessoal)

Já a empreendedora Cintia Conceição, 32 anos, dona de uma pastelaria que já não abre às segundas, pretende aproveitar o feriadão do Dia de Tiradentes para visitar os parentes que moram no Rio de Janeiro e conhecer a cidade. As passagens já estão compradas desde o ano passado. Pois, como a intenção era antiga, ela já havia conferido as datas no calendário.

“O plano era fazer somente essa viagem em 2023, mas as oportunidades estão tão boas este ano que, planejando direitinho podemos até fazer um passeio para um lugar mais perto. Às vezes, para nós comerciantes isso nem é tão vantajoso, mas a gente também demora tanto tempo para tirar uma folguinha que o melhor vai ser olhar para o lado bom disso tudo e aproveitar”, afirma Cintia.

Há também quem encontre brechas no calendário para se programar para viajar semanas antes ou depois do feriado. Esse é o caso da empresário Bárbara Matos, 35, que tem uma viagem agendada com a família para conhecer o Beto Carrero World, em Santa Catarina, uma semana antes do Dia das Crianças. Segundo ela, a tática é para fugir dos altos preços comuns às datas dos feriados.

“Gosto de programar com um pouco de antecedência para aproveitar os preços e fujo dos feriados. Eu já deixei comprada a viagem para o Beto Carrero em outubro. Vamos com nossa filha e eu pensei justamente em outubro por ser o mês das crianças. Peguei uma semana antes do feriado tanto por estar mais vazio quanto por estar mais barato”, diz Bárbara.

Turismo

Quem também pretende aproveitar os feriados de 2023 são as associações e empresas vinculadas ao trade turístico baiano. Em vez de descansar, o foco desses segmentos é atrair turistas e o público local para os mais diversos destinos na capital e no interior do estado. Maria Angela Carvalho, vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav-BA), ressalta que os feriadões são positivos para o turismo e para as agências, seja do recpectivo ou do exportativo.

“As agências que trabalham com o turismo exportativo terão mais oportunidades de aumentar as vendas de pacotes e as agências especializadas no turismo receptivo receberão mais turistas na nossa cidade. Isso gera receita não só para as agências, como também para outros profissionais como guias, motoristas, comerciantes de souvenirs, bares, restaurantes, hotéis”, lembrou.

O aumento de demanda por serviços de hotéis e pacotes de viagens já é esperado pelas empresas, mas pode haver uma pedra no sapato dos turistas: o valor das passagens aéreas. Segundo Luciano Lopes, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-BA), essa questão preocupa o setor, que teme a desistência dos turistas.

“Isso pode fazer com que o turista, de forma geral, não tenha disponibilidade de viajar nos feriados prolongados, reservando apenas para o período de férias escolares ou de fins de ano. E, no geral, os feriados são sempre muito bons tanto para o turismo regional quanto para os turistas que vêm de outros estados, e até mesmo de outros países”, indica.

Para o comércio baiano, a expectativa é dúbia. De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), os setores varejistas que se situam em regiões mais corporativas ou em ruas comuns das cidades têm um potencial maior de deixar de vender nos dias de feriados, pois a circulação de pessoas diminui significativamente. Em contrapartida, os shoppings centers e os setores de bens duráveis podem aproveitar o período para atrair clientes.

“O shopping center] também é um setor que se beneficia nestes momentos de feriados e pontes, principalmente, nas regiões turísticas, como supermercados, farmácias, lojas de roupas e etc. Até os segmentos de bens duráveis pode aproveitar, como é o caso de eletrodomésticos e eletrônicos, com compras de televisores, ar-condicionado, ventiladores, entre alguns outros itens que possam ser procurados pelos turistas ou por estabelecimentos que os atendem. Porém, são compras mais residuais”, esclarece o consultor econômico da Fecomércio-BA, Guilherme Dietze.

O segmento de bares e restaurantes tem impacto heterogêneo durante esses feriadões. Por um lado, sendo a Bahia um dos destinos mais escolhidos pelos brasileiros por conta do sol e do mar, a esperança é de que os feriados sejam datas importantes para as barracas de praia e locais com mais apelo turístico. Para outros restaurantes, no entanto, a saída de pessoas da cidade e os dias tendo que ficar fechados, por exemplo, podem afetar o faturamento, como aponta Leandro Menezes, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes na Bahia (Abrasel-BA).

“Os impactos são diversificados, de acordo com a operação e suas características. Os que recebem mais público local costumam ter um melhor faturamento na véspera do início do feriadão, [mas] amargam uma queda no movimento ao longo do mesmo. Os restaurantes a quilo, assim como os que não possuem perfil turístico não costumam ter motivos para comemorar nessas datas. A interrupção das atividades laborais e viagem de muitas famílias impactam negativamente no faturamento dos negócios”, analisa Leandro.

Aumento de 400%

Em relação ao ano passado, o número de feriados prolongados cresceu 400% em Salvador – de dois para dez – e 350% na Bahia – de dois para nove. Uma diferença que chama atenção e que, segundo explica o historiador membro do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), Rafael Dantas, é fruto da mudança anual pela qual passa o Calendário Gregoriano, adotado em 1582.

Nele, o dia em que as datas festivas são celebradas muda a cada ano, no caso do Carnaval, Páscoa e Corpus Christi. A determinação começa pela descoberta da data do Domingo de Páscoa. A definição vem de quando ocorre a primeira Lua Cheia depois de 21 de março no ano de interesse. E, a partir desta data, o primeiro domingo seguninte será a Páscoa.

Descoberta a data do Domingo de Páscoa, a terça-feira de Carnaval será sempre 47 dias antes da Páscoa e a quinta-feira de Corpus Christi 60 dias depois. “Para essas manifestações de feriados a gente tem uma organização específica, porque ela depende de decisões do ponto de vista religioso e de outras questões”, explica o historiador Rafael Dantas. Consequentemente, a mudança de ocorrência da Lua Cheia também representa o avançar dos dias e em qual dia da semana cairão as demais datas comemorativas.

Feriados prolongados de 2023

Nacionais

Carnaval – 20 de fevereiro (segunda) – facultativo

Paixão de Cristo (Sexta-Feira Santa) – 7 de abril (sexta)

Tiradentes – 21 de abril (sexta)

Dia do Trabalho – 1º de maio (segunda)

Corpus Christi – 8 de junho (quinta) – facultativo

Independência do Brasil – 7 de setembro (quinta)

Aparecida – 12 de outubro (quinta)

Finados – 02 de novembro (quinta)

Natal – 25 de dezembro (segunda)

Municipal de Salvador

Nossa Senhora da Conceição – 8 de dezembro (sexta)

Todos os feriados nacionais de 2023

Confraternização Universal – 1º de janeiro

Carnaval – 20 de fevereiro (ponto facultativo)

Carnaval – 21 de fevereiro (ponto facultativo)

Quarta-Feira de Cinzas – 22 de fevereiro – (ponto facultativo até às 14 horas)

Paixão de Cristo (Sexta-Feira Santa) – 7 de abril

Tiradentes – 21 de abril

Dia Mundial do Trabalho – 1º de maio

Corpus Christi – 8 de junho (ponto facultativo)

Independência do Brasil – 7 de setembro

Nossa Senhora Aparecida – 12 de outubro

Finados – 2 de novembro

Proclamação da República – 15 de novembro

Natal – 25 de dezembro

Feriado estadual

Independência da Bahia – 2 de julho

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela e colaboração de Larissa Almeida