Kayky marca, e o Bahia derrota o Vitória no primeiro Ba-Vi do ano

O primeiro clássico Ba-Vi de 2023 foi do Bahia. Diante de mais de 46 mil torcedores pagantes, o Esquadrão desbancou o rival Vitória e saiu da Arena Fonte Nova com o triunfo por 1×0, na tarde deste domingo (29), pela 5ª rodada do Campeonato Baiano.

O atacante Kayky foi o nome do gol tricolor. O jogador de 19 anos recebeu passe milimétrico de Acevedo aos 17 minutos do primeiro tempo e garantiu o triunfo. O Leão chegou a criar boas chances na partida, mas desperdiçou com Rafinha e Trelléz e acabou derrotado.

O resultado encerra um jejum: desde 2020, o clássico pelo Baianão não tinha vencedores. Terminou empatado em 0x0 em 2021 e, no ano seguinte, em 1×1. De quebra, ampliou a invencibilidade do Esquadrão, que não perde para o maior rival no estadual há 10 encontros, desde 2017.

O triunfo ainda fez o Bahia chegar aos 12 pontos e se tornar o líder do Baianão. Já o Vitória estaciona nos 4 pontos e fica na 8ª posição. Mas o Leão corre o risco de entrar na zona de rebaixamento com o complemento da rodada.

Na próxima rodada, o Esquadrão visitará o Barcelona de Ilhéus no estádio Mário Pessoa. O jogo está marcado para a próxima quarta-feira (1º), às 21h30. No dia seguinte, quinta-feira (2), o Vitória irá receber o Jacobinense no Barradão, às 19h15. O volante Léo Gomes será desfalque do Leão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O jogo

Para o clássico, o Bahia teve os já esperados retornos de Acevedo e Rezende, no meio de campo, além de Biel, Kayky e Ricardo Goulart no ataque. A surpresa ficou por conta de Cicinho, que foi escolhido pelo técnico Renato Paiva para ser titular da lateral direita pelo segundo jogo seguido. Borel ficou no banco, assim como Diego Rosa e Mugni.

Já o Vitória foi escalado sem novidades. O treinador João Burse optou por manter o mesmo time que ganhou por 3×0 do Doce Mel, no meio da semana. Léo Gamalho, que sofreu um acidente no braço durante um treinamento e precisou passar por cirurgia, foi desfalque.

Uma pequena ‘confusão’ aconteceu antes da partida, quando os times já estavam prontos para entrar em campo. O trio de arbitragem reclamou do uniforme escolhido pelo Vitória, o tradicional rubro-negro. Isso porque o Bahia estava com o equipamento tricolor, e as cores usadas pelos rivais foram consideradas semelhantes.

Assim, o Leão, como era visitante, foi ordenado a voltar ao vestiário para trocar a camisa – e retornou de branco. O processo causou um atraso de seis minutos para o início do clássico.

O Bahia começou o jogo com a iniciativa, chegando mais ao ataque nos primeiros minutos. Mas o Vitória, fechado, se defendia bem, e tentava esfriar o rival. A primeira boa finalização tricolor só veio aos 11 minutos, quando Kayky arriscou da entrada da área, mas a bola foi fraca e Dalton defendeu sem problemas.

O ímpeto do Esquadrão foi premiado aos 17 minutos, com o mesmo Kayky. Acevedo deu passe na medida para o atacante, quebrando a linha de defesa do Leão. O jovem driblou o goleiro rubro-negro e bateu para o gol vazio, abrindo o placar na Fonte Nova.

Depois de sofrer o gol, o Vitória mudou o comportamento, e começou a dar trabalho ao sistema defensivo tricolor. O gol de empate por pouco não veio aos 21 minutos, quando o Bahia se atrapalhou na saída de bola, Acevedo errou o domínio e a bola sobrou para Rafinha. Mas, cara a cara com o goleiro Marcos Felipe, o atacante mandou para fora.

Aos 27, mais uma boa chance: após cobrança de falta, Gegê lançou na área e Léo Gomes cabeceou sozinho, só que para fora. Quatro minutos depois, Rafinha chutou da entrada da área, mas Cicinho impediu.

Apesar de ver o Leão chegar algumas vezes, o Bahia continuava pressionando. Rezende chegou a carimbar a trave aos 29, depois de cobrança de escanteio. Aos 36, Biel deu lindo cruzamento para Kayky, mas perdeu o tempo da bola e desperdiçou. Na sequência, um lance parecido: Biel mandou rasteiro, mas Goulart não alcançou.

No fim da etapa inicial, aos 41, foi a vez do Vitória ganhar uma ótima chance: Raul Gustavo falhou na frente de Tréllez, e o atacante ficou cara a cara com Marcos Felipe. Mas o goleiro do Bahia fez uma defesaça e impediu o gol.

O Bahia voltou para o segundo tempo pressionando. Depois de chances de Biel e Kayky, Rezende recebeu dentro da área e dividiu a bola com Dalton, mas o goleiro rubro-negro salvou. O arqueiro voltou a aparecer bem aos 15, quando espalmou uma cobrança de falta de Raul Gustavo.

As chances tricolores continuaram. Aos 20, Acevedo surgiu com perigo, mas foi desarmado na área por Camutanga. Cinco minutos depois, Chávez arriscou da intermediária, por cima do gol.

O Vitória, por sua vez, não teve nenhuma grande chance de marcar no segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1×0 Vitória – 5ª rodada do Campeonato Baiano

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho (Douglas Borel), Kanu, Raul Gustavo e Chávez; Rezende (Diego Rosa), Acevedo e Daniel (Lucas Mugni); Biel, Kayky (Vitor Jacaré) e Ricardo Goulart (Everaldo). Técnico: Renato Paiva.

Vitória: Dalton, Zeca, Dankler, Camutanga e João Lucas (Railan); Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Gegê (Diego Torres); Osvaldo (Alisson Santos), Santiago Tréllez (Wanderson) e Rafinha (Dibble). Técnico: João Burse.

Local: Arena Fonte Nova

Gol: Kayky, aos 17 minutos do primeiro tempo;

Cartões amarelos: Rezende, Biel, Raul Gustavo e Acevedo, do Bahia; Léo Gomes, Dibble e Dankler, do Vitória;

Público: 46.456 torcedores pagantes

Renda: R$ 1.460.965,50

Arbitragem: Emerson Ricardo de Almeida Andrade, auxiliado por Luanderson Lima dos Santos e Elicarlos Franco de Oliveira.