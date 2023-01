Key Alves, jogadora de vôlei e musa do Onlyfans, é confirmada no BBB 23

Sucesso da internet e nas quadras, a jogadora de vôlei Key Alves, de 23 anos, está confirmada entre os participantes do BBB 23. Nome forte do camarote, a morena é de Bauru, São Paulo, e atua como líbero do Osasco São Cristóvão Saúde. Ela é também influenciadora digital e acumula mais de 7 milhões de seguidores.

Apaixonada por esporte desde criança, ela teve como inspiração o pai, que foi jogador de futebol, mas abandonou a carreira quando a esposa engravidou das gêmeas Key e Keyt. Ambas iniciaram carreira no vôlei aos 10 anos e jogam na mesma posição em quadra.

Independente, Key saiu de casa aos 14 anos. Já foi campeã e eleita melhor líbero do campeonato sul-americano sub-18 pela seleção brasileira e garantiu o título de campeã paulista pelo Osasco, além da vaga de líbero titular. A carreira, no entanto, está pausada.

Fora das quadras, ela segue forte nas redes sociais, falando sobre um pouco de tudo, além de ser fã de dancinhas e fotos sensuais. A influencer, inclusive, tem um canal pago com suas fotos mais picantes, onde fatura uma média de R$ 100 mil por mês.

A atleta, que se fiz divertida e espontânea, garante que é boa em fazer amizades e confessa que seu ponto fraco é ser namoradeira. No entanto, ela não quer saber de formar casal. Para os fãs das festas, promete muito entretenimento. “Eu sou muito resenha. Amo dançar em qualquer lugar”.

Key também é competitiva e focada, e odeia perder. Inclusive, quando ganha, não dispensa o deboche com o adversário. “A gente, atleta, nunca quer entrar para só participar. Na minha cabeça aquilo ali é um campeonato”, analisa Key sobre o BBB, que enxerga como uma grande oportunidade de dar uma qualidade de vida melhor para a família e de crescer em sua carreira.

Para ela, conviver em grupo vai ser tarefa fácil, já que está acostumada a viver em repúblicas. Além das festas, a influenciadora também acredita que vai passar boa parte do tempo na cozinha. Já na convivência, promete não ficar de espectadora quando rolar briga. “Em uma treta ou vou estar separando a galera ou brigando, se for comigo. Eu nunca fico de fora, só comentando, não”.

O ‘BBB 23’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality tem estreia prevista para 16 de janeiro.