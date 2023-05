Key Alves tatua “bandeira do México”, mas erra desenho: “Essa é a da Itália”

O BBB23 chegou ao fim no último dia 25 e Key Alves resolveu fazer algumas tatuagens para celebrar sua passagem pelo programa. “Galera, essas tattoos representam para mim tudo que vivi nesses confinamentos e como a minha vida mudou”, escreveu no Instagram. Mas uma delas chamou mais atenção dos seguidores da jogadora de vôlei: um coração com a “bandeira do México“.

O desenho feito na lateral direita das costelas da ex-BBB tem uma faixa verde, uma branca e uma vermelha, mas não possui o brasão — desenho de uma águia pousada em um cacto com uma serpente na boca — do centro da bandeira mexicana. Nos comentários, algumas pessoas aproveitaram para corrigir a morena.

Key Alves tatuagens (1)

Key Alves fez quatro tatuagens em homenagem ao BBB23Foto: InstagramReprodução

Key Alves tatuagens (5)

Key Alves tatuou um coração com a “bandeira do México”Foto: InstagramReprodução

Key Alves tatuagens (2)

Ela também desenhou uma frase que virou bordão Foto: InstagramReprodução

Key Alves tatuagens (3)

A chave que usou como emoji durante a passagem pelo programa Foto: InstagramReprodução

Key Alves tatuagens (4)

E uma homenagem que os fãs fizeram para o avô dela, que morreu enquanto Key estava confinada Foto: InstagramReprodução

“Você tatuou a bandeira da Itália e não [do] México”, escreveu uma delas, que usou os emojis das flâmulas para mostrar a diferença.

Na lista de desenhos dela também está a frase “posturada e calma”, dita por Gustavo Benedeti depois de uma avaliação de Guimê sobre a sister; uma chave, que foi o emoji usado por ela durante a participação; e uma referência à morte do avô. “Uma homenagem linda que meus fãs fizeram ao falecimento do meu avô enquanto estava confinada, que foi as coordenadas de uma estrela onde se encontra ele hoje”, explicou.