Key sobre encontro com Rodrigo Mussi: “Só queria transar com ele”

Em conversa com os brothers, Key Alves voltou a falar sobre o encontro que teve com o ex-BBB Rodrigo Mussi, momentos antes do grave acidente que o deixou entre a vida e a morte, em março de 2022.

“A gente transou e tal, ele deitou, achei que ele iria dormir lá, quando deu três e pouco da manhã, ele levantou assim: ‘Preciso ir embora’ e eu ‘cara, por quê?”‘, contou a sister na cozinha do VIP do BBB23.

“Na hora que ele abriu a porta pra sair, ele pegou e falou assim: ‘Mas viu, vê se não fica assim não, porque você pode estar perdendo o amor da sua vida’ e fechou a porta e eu fiquei assim, ‘aham’, eu só queria transar com ele. Aí mandei: ‘Me avise quando chegar’, não respondeu no dia seguinte nada, nada, nada”, continuou a jogadora de vôlei.

Rodrigo Mussi e Key Alves – Metrópoles

Rodrigo Mussi e Key Alves – MetrópolesReprodução

Além de jogadora de vôlei, Key Alves é modelo e influenciadoraReprodução/Instagram

Rodrigo Mussi Reprodução/Instagram

Rodrigo Mussi fez exames cerebraisReprodução / Instagram

Key Alves e Rodrigo MussiFoto: Instagram/Reprodução

Ainda durante a conversa com os colegas de confinamento, a atleta revelou que soube do acidente na noite do dia seguinte, quando estava jantando em um restaurante com amigos.

E segue contando: “Eu excluí a conversa e excluí o número dele, de tão p*** que eu fiquei, aí no dia seguinte passou a tarde inteira, nada dele responder. À noite, eu sou muito amiga do Léo Picon, a gente foi jantar. Na mesa a minha irmã gêmea me liga e ela: ‘Você tem noção do que aconteceu? O Rodrigo sofreu um acidente… A minha alma saiu, eu falei: ‘peraí que eu vou no banheiro’, eu fui no banheiro e eu vomitei tanto no restaurante”, finalizou Key.

