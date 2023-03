Kim Kataguiri aciona PGR contra Flávio Dino por crime de responsabilidade

Deputado alega que o ministro da Justiça foi avisado sobre os riscos de ataques a prédios públicos em 8 de janeiro

Claudio Andrade/Câmara dos Deputados

Kim Kataguiri cita ofício como prova de que Flávio Dino teria sido avisado antecipadamente sobre as movimentações em Brasília



O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) protocolou um requerimento na Procuradoria Geral da República (PGR) contra o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, por crime de responsabilidade e ato de improbidade administrativa no episódio de 8 de janeiro, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas. No documento, o parlamentar alega que o ministro do governo Lula “deixou de apresentar providências para impedir os ataques, uma vez que foi informado com antecedência sobre o ato realizado por cidadãos insatisfeitos com o resultado das eleições”. “Os ofícios comprovam que o ministro mentiu e, por isso, peço que o Procurador Geral da República apresente denúncia ao Supremo Tribunal Federal”, diz o deputado no requerimento, apoiado pelos deputados federais Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP), Evair Vieira de Melo (PP-ES), Marcel van Hattem (Novo-RS), Gilson Marques (Novo-SC), Adriana Ventura (Novo-SP), Luiz Lima (PL-RJ), Mauricio Marcon (Podemos-RS) e Junio Amaral (PL-MG).

A Jovem Pan já havia antecipado a denúncia por crime de responsabilidade contra Flávio Dino. Em entrevista ao programa Morning Show, da Jovem Pan News, nesta quarta-feira, 29, Kim Kataguiri citou como prova de que Flávio Dino teria sido avisado antecipadamente sobre as movimentações em Brasília o ofício encaminhado pelo diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Passos, um dia antes dos ataques. No documento, Andrei informa que havia “grande quantidade de manifestantes que, dentre outras ações, teriam a intenção de tomar o poder”. O parlamentar também destacou um segundo ofício, enviado por Dino ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, em que o ministro menciona o documento recebido pela PF. “Não há como dizer que ele não recebeu. Eu disponibilizei a íntegra justamente porque nesse tipo de documento, na parte de trás, tem um QR Code que você verifica a veracidade do documento no sistema SEI. É um sistema que integra vários órgãos, você é direcionado para o site em que o documento está oficialmente, você atesta a veracidade do documento”.