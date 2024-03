Largados e Pelados e mais: por que gostamos de ver pessoas em extremos

Duas pessoas são enviadas para um local no qual precisam fazer fogo, abrigo e encontrar alimentos enquanto são acompanhadas apenas por câmeras. Mas um detalhe é importante: elas estão nuas e possuem apenas uma bolsa com mapas e uma ferramenta a escolha, cada. A premissa de Largados e Pelados pode parecer estranha a alguns olhares, mas levou o reality show a ocupar a primeira posição do Max nas últimas três semanas.

A explicação é simples: as pessoas gostam de ver outras em situações extremas. Afinal, além do primeiro lugar com a versão brasileira, o programa ocupa também o TOP 4 do streaming com o original.

De acordo com a psicanalista Márcia Barreira, os seres humanos são mais ousados quando estão em um lugar seguro, como suas casas, e conseguem estimular o cérebro a sentir, sem preocupação ou risco, medo, superação e motivação. Outro ponto de justificativa seria a conexão entre espectador e personagens.

“Cada pessoa tem seu próprio motivo de conexão, pode ser uma afinidade, senso crítico ou querer sentir o prazer no sucesso em casos difíceis de serem tratados”, avalia a profissional.

A vontade de sentir prazer também pode ser uma motivação para consumir esses conteúdos. Para a psiquiatra Ana Paula Bravo, uma forma de analisar isso é pelo lado da busca pela produção de dopamina.

“É ela que nos dá a sensação de prazer, e situações monótonas, do dia a dia, não são capazes de estimular tanto a liberação da dopamina. Isso, em parte, explica certa atração que podemos ter por situações extremas.”

Extremos diferentes Outra produção que reforça essa ideia é Quilos Mortais, em quinto lugar entre as séries mais vistas do Max, o programa é exibido também na televisão. Na TV aberta, ele passa na Record, e na TV fechada, faz parte da programação do canal pago Discovery Home & Health.

Esse reality show, no entanto, apela para um outro lado do gosto popular. “Existe a admiração das pessoas por histórias de superação, como, por exemplo, pessoas com obesidade mórbida que conseguem mudar seus hábitos tanto alimentares quanto adotarem novos estilos de vida e com isso perderem 100kg. São histórias de desafio e superação que nos motivam e, por vezes, nos fazem acreditar que também somos capazes de realizar mudanças nas nossas próprias vidas”, avalia Ana Paula Bravo.

Ela detalha ainda que existe ainda uma necessidade de buscar alívio nesse tipo de entretenimento. Isso porque, ao focar em problemas de outras pessoas, é possível deixar os próprios de lado por um período, mesmo que curto.

A avaliação cabe ainda em atrações como as provas de resistência do Big Brother Brasil, que costumam ser queridas por grande parte do público do programa. Na atração, as pessoas também são testadas e levadas ao limite, e se sentem realizadas em resistir até o fim e ganhar uma premiação, assim como em alguns esportes radicais, que exigem habilidade, treino e também coragem de quem pratica. Embora sejam um entretenimento para quem assiste, essas atrações despertam hormônios e sentimentos.

Provas de resistência do BBB testam participantes “Acaba sendo um prazer indireto. A hora que você vê alguém pulando de paraquedas e o prazer depois, você vê as pessoas gritando e super felizes depois de realizar alguma atividade extrema, entra a questão da empatia. Eu consigo entender no outro esse prazer extremo de realização e tenho vontade de assistir”, avalia a psiquiatra Danielle H. Admoni.