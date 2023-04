Larissa e Fred são vistos aos beijos em festa pós-BBB23

Se para alguns o futuro de Larissa Santos e Fred Desimpedidos era incerto fora da casa mais vigiada do Brasil, os dois provaram que estão mais juntos do que nunca. Eles foram vistos aos beijos nesta madrugada, durante uma festa após a final do BBB23, que consagrou Amanda Meirelles como a campeã.

Desde a segunda eliminação de Larissa no domingo (23/4), após ela voltar ao jogo pela repescagem, os dois não têm se separado. A professora de educação física voou até São Paulo na segunda-feira (24/4) para comemorar o aniversário de Fred ao lado do amado.



Os dois tiraram algumas fotos de casal e compartilharam nas redes, antes da final iniciar. Eles não se desgrudaram durante a festa em que estiveram, após o programa.

Outros participantes do reality também marcaram presença no local, mas as três finalistas não apareceram por lá. Na web, o casal formado por Larissa e Fred tem muitos apoiadores, que ficaram felizes ao saber que eles permanecem juntos.