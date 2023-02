Lateral André volta ao Bahia com moral após conquista do Sul-Americano sub-20

O lateral direito André volta com moral ao Bahia. Ausente desde janeiro, quando foi convocado para disputar o Sul-Americano sub-20 com a Seleção Brasileira, ele comemorou o título após vitória de 2×0 sobre o Uruguai na noite de domingo (12), na Colômbia, país que sediou o torneio.

Aos 19 anos, o lateral tricolor foi titular no jogo do título. Ao todo, André disputou sete das nove partidas da campanha, sendo três como titular. O Brasil foi campeão invicto, com sete vitórias e dois empates.

A equipe terminou o hexagonal final com 13 pontos, um a mais do que o Uruguai. Os gols na última partida, em Bogotá, foram marcados por Andrey Santos, vendido pelo Vasco ao Chelsea em janeiro, e Pedrinho, do Corinthians.

Além do título da competição, a Seleção garantiu a vaga no Mundial da categoria, em maio, na Indonésia. Uruguai, Colômbia e Equador também se classificaram. Ídolo do Vitória, o técnico Ramon Menezes entrou para a história ao vencer duas edições da competição. Antes desta, ele ganhou como jogador, em 1991.

Agora, André volta a pensar no Bahia. Por causa da convocação, ele ainda não jogou pelo clube neste ano. O jogador, que foi lançado no time profissional no ano passado e tem contrato até 2027, terá Cicinho e Douglas Borel como concorrentes.

Ainda sem ele, o Esquadrão enfrenta o Fortaleza nesta terça-feira (14), às 21h30, na Fonte Nova, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. O time baiano tem apenas um ponto em duas rodadas e está na penúltima colocação do grupo B. O Fortaleza, com seis pontos após três jogos, é vice-líder do grupo A.