Laudo da polícia aponta que incêndio no TCA não foi criminoso

O incêndio que atingiu o Teatro Castro Alves há 16 dias, não foi criminoso, de acordo com os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Nesta sexta-feira (10), a Polícia Civil disse que o inquérito foi concluído e será encaminhado à Justiça.

O jogo começou na tarde do dia 25 de janeiro e só foi encerrado 12 horas depois. O teto ficou completamente tomado pelas chamas, mas ninguém ficou ferido na ação.

A Polícia Civil, no entanto, não deu detalhes do documento, como iniciou as chamas. Devido o incêndio, toda a agenda do mês de fevereiro na sala principal e do Coro foram canceladas até segunda ordem. No mês de fevereiro, quando a Sala Principal do TCA permanecerá fechada, os seguintes eventos serão adiados: o espetáculo “O Balé que Você Não Vê”, do Balé Folclórico da Bahia, que ocorreria nos dias 3 e 4 de fevereiro; a entrega do título de Doutor Honoris Causa a Gilberto Gil, pelo Instituto Federal da Bahia (IFBA), que ocorreria em 7 de fevereiro; o espetáculo “Baile Concerto”, da Orquestra Sinfônica da Bahia, que ocorreria nos dias 11 e 12 de fevereiro. Ainda não há nova data prevista para as apresentações.