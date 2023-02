Lazaroni lamenta momento do Vitória: ‘Trocar o pneu com o carro andando’

O Vitória era visto como um dos times postulantes ao título do Campeonato Baiano em 2023. Mas, com o decorrer da temporada, a expectativa não vem se tornando realidade. O Leão está ameaçado de não se classificar ao mata-mata pela quinta vez seguida, e será preciso torcer por uma combinação de resultados para avançar. A situação na Copa do Nordeste também preocupa, sem qualquer vitória depois de cinco jogos disputados.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (24), o lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni avaliou o momento ruim do time. Para o jogador, a falta de tempo entre as partidas é uma das principais culpadas pelos resultados frustrantes.

“A gente está tendo que trocar o pneu com o carro andando”, disse.

O lateral também fez uma comparação com a Série C do ano passado, quando o Vitória conseguiu uma incrível arrancada e garantiu o acesso à segunda divisão. Ele ainda lembrou a maratona que o Leão enfrenta em 2023. Desde o dia 5 de janeiro, quando a equipe estreou na temporada, foram 15 jogos disputados, com cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas.

“É um momento bem complicado que a gente vem passando. Na campanha do ano passado, estávamos em um campeonato diferente, com jogos uma vez na semana. Agora, nesse início de temporada, é completamente diferente, jogos de três em três dias. Houve uma mudança no comando técnico, e o próprio professor que chegou não está tendo tempo de colocar tudo o que ele quer para a equipe”, afirmou.

“Mudou muita coisa. Hoje, a gente tem uma equipe mais qualificada. Apesar de o momento ser ruim como foi no ano passado, o diferencial é que a gente não está tendo tempo para poder corrigir. É mais em cima da conversa, não está tendo muito trabalho de campo”, completou Lazaroni.

Para o jogador, assim que o Vitória engatar uma sequência de resultados positivos, o time vai melhorar de vez na temporada. “O que falta para nós é se impor um pouco mais, minimizar os erros que estão acontecendo para a gente conseguir a primeira vitória, dar sequência com os resultados positivos e virar essa chave”, falou.

“Assim que a gente conseguir uma, duas vitórias, tenho certeza que a gente vai ter mais tranquilidade. Vai ter um tempo para trabalhar e voltar a ganhar os jogos, ter o estádio cheio, e fazer o tão sonhado ano que a gente quer fazer”.

Lazaroni, aliás, voltou a ser titular do Vitória depois de cinco meses, quando enfrentou pausas por lesões ou problemas físicos. Ele esteve na escalação inicial na derrota por 3×2 para o Náutico, em casa, pela Copa do Nordeste. O lateral comemorou o retorno, mas admitiu que ainda não está 100%.

“Meu último jogo [em 2022] havia sido contra o ABC. Estou ganhando confiança em cada partida. Entrei [em 2023] durante 15 minutos contra o ABC, coincidência contra o mesmo time. Estou me sentindo melhor. Um pouco longe ainda do 100%, em relação principalmente ao ritmo de jogo. Mas estou me sentindo bem, sem limitações. Agora é ir ganhando confiança, ritmo, para dar o melhor a cada oportunidade”, falou.

Durante a partida contra o Náutico, o Vitória sofreu três gols de bola parada – algo que foi criticado pelo técnico Léo Condé. Durante a entrevista coletiva, Lazaroni apoiou o setor defensivo, e disse ver um erro da equipe como um todo.

“Não é só pelo sistema defensivo. Os gols de bola parada estão praticamente todos dentro da área para defender. Se fala muito da parte defensiva, mas não são, são todos. Todos estão dentro da área. O que falta para a gente é a comunicação, a imposição, a atenção para minimizar isso. A gente não pode deixar isso virar um hábito, como vem acontecendo. Ontem foi inadmissível. Três gols. Você olhar para o jogo e imaginar que poderia ter um resultado muito melhor, mas, por conta de três bolas paradas, você perde um jogo… É uma derrota bem dolorida, e a gente internamente vem se cobrando todos os dias. Vamos dar a volta por cima, tenho certeza disso”.

O Vitória agora dá uma pausa na Copa do Nordeste, e se prepara para fazer o jogo decisivo pelo Baianão. O Leão enfrentará o Barcelona de Ilhéus neste domingo (26), às 16h, no Barradão, pela última rodada da primeira fase. Fora do G4, na 5ª posição, o rubro-negro já não depende apenas dele. Mas Lazaroni lembra: é preciso fazer sua parte.

“Eu acredito no que a gente pode fazer. No que está ao nosso alcance, que é o resultado. Claro que a classificação é muito importante, mas o mais importante de tudo é a vitória, para a gente sair dessa situação. Independente das combinações, temos que fazer um jogo forte, com muita atenção. Conquistar o resultado. Se as combinações derem certo, melhor ainda. Aí a gente vai entrar na semifinal e brigar pelo título, que é o que o Vitória precisa fazer. Brigar pelo título e por coisas grandes”, garantiu.

Veja outros trechos da entrevista coletiva de Lazaroni:

Como analisa as derrotas?

Primeiramente, eu particularmente fiquei muito feliz de poder voltar a iniciar um jogo. Acho que tinha quase cinco, seis meses que eu não iniciava uma partida. Suportei até um pouco mais do que o planejado. Claro que o principal seria voltar ganhando dentro de casa, conquistar essa primeira vitória na Copa do Nordeste. Mas, infelizmente, por desatenção nossa, o resultado não veio. Agora, é recuperar o mais rápido possível, que a gente tem um jogo importantíssimo no domingo e tem que fazer o resultado.

Como mudar o cenário do Vitória?

A gente está muito mais incomodado que o próprio torcedor. É uma situação difícil. A gente sabe que o grupo tem capacidade para estar em uma situação muito melhor. É como eu falei, não adianta abaixar a cabeça. Temos que trabalhar muito mais, minimizar os erros e conseguir essa vitória. A gente precisa dessa vitória o mais rápido possível para ter um pouco mais de tranquilidade e confiança para poder dar sequência. A gente não pode continuar dessa forma. É inadmissível sofrer os gols que sofremos ontem. Mas estamos nos cobrando internamente para isso não acontecer mais.