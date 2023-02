‘Vamos virar a chave e focar em voltar para a Série A’, promete presidente do Vitória

O presidente do Vitória, Fábio Mota, foi alvo de protestos por parte dos torcedores antes, durante e após o empate sem gols com o Barcelona de Ilhéus, neste domingo (26). O duelo no Barradão foi o último do rubro-negro no Campeonato Baiano 2023. O Leão terminou a fase classificatória na 6ª colocação, com 12 pontos, e foi eliminado de forma precoce pelo quinto ano consecutivo.

“Estou tão envergonhado quanto qualquer torcedor do clube por não estar classificado no Campeonato Baiano, mas nós estamos reconstruindo o clube. Nada justifica, não estou me esquivando da culpa. O que estou dizendo é que vamos virar a chave e focar no principal objetivo do ano, que é voltar para a Série A”, prometeu Fábio Mota, em entrevista à rádio Itapoan FM.

O presidente rubro-negro sinalizou que reforços chegarão à Toca do Leão em breve. “Já temos três ou quatro jogadores com pré-contrato assinado, de posições que precisamos com urgência, e vamos avançar. A gente precisa de seis a sete jogadores para reforçar o elenco. Trinta dias antes da Série B queremos estar com o time pronto para estrear. Vamos contratar jogadores com perfil de Série B”, afirmou.

Fábio Mota também confirmou que o lateral Cristiano Silva, do Fluminense, interessa ao Vitória e que o clube passará por nova reformulação. “O Vitória hoje é um time que não tem intensidade, tem uma transição lenta. Vamos ter uma reformulação a partir dessa semana”, prometeu o dirigente, sem citar se haverá demissões no clube.

O Vitória estreia na Série B do Brasileiro em 15 de abril, contra a Ponte Preta. Antes inicia a trajetória em outra competição nacional, a Copa do Brasil, já na quarta-feira (1º), às 15h30, contra o Nova Iguaçu, no estádio Laranjão.