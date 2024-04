Leia a íntegra do discurso de Bolsonaro em ato no Rio

Ex-presidente reuniu pelo menos 45.000 apoiadores em manifestação “pela democracia” e “pela liberdade” na praia de Copacabana; fez críticas ao governo Lula e ao Judiciário

O presidente Jair Bolsonaro (PL) discursou neste domingo (21.abr.2024) em ato na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O discurso começou às 10h e durou 34 minutos e 25 segundos. Aproximadamente 40.000 a 45.000 pessoas compareceram à manifestação.

Segundo o ex-chefe do Executivo, a manifestação é pela democracia e pela liberdade. Este foi o 2º ato idealizado por Bolsonaro desde que se tornou alvo de investigações pelo STF (Supremo Tribunal Federal), lideradas pelo ministro Alexandre de Moraes. O 1º foi em 25 de fevereiro, na avenida Paulista, em São Paulo, e reuniu de 300 mil a 350 mil pessoas.

Bolsonaro realizou o evento depois do embate de Elon Musk e Moraes. As informações vazadas pelo Twitter Files alimentaram uma série de reações de bolsonaristas nas redes sociais. O ex-presidente reuniu os apoiadores presencialmente diante da visibilidade internacional de suas contestações à Justiça brasileira.

Veja imagens do ato:

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

O ex-presidente Jair Bolsonaro aponta e olha para cima durante a manifestação realizada neste domingo (21.abr), em Copacabana, no Rio de Janeiro | Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro estendem a bandeira do Brasil ao lado de duas bandeiras de Israel durante o ato

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Apoiadores de Jair Bolsonaro carregam balões amarelos com a mensagem “Brasil acima de tudo”, slogan da campanha do ex-presidente

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro acenam para apoiadores em cima do trio elétrico durante a manifestação

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Na imagem, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro atrás de um cartaz com a mensagem “Não queremos comunismo no Brasil” escrita em inglês

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

O senador Flávio Bolsonaro ao lado do ex-ministro do Turismo Gilson Machado Neto durante ato realizado neste domingo (21.abr), no Rio de Janeiro

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Apoiador de Jair Bolsonaro carrega uma representação da Constituição brasileira com um adesivo escrito “censura” e usa outro adesivo igual na boca

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro levanta cartaz com a mensagem “Brasil agradece Elon Musk” escrita em inglês

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro durante ato realizado neste domingo (21.abr), no Rio de Janeiro, em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

O ex-presidente Jair Bolsonaro ao lado do trio elétrico usado na manifestação neste domingo (21.abr); no veículo, aparece um cartaz com a mensagem “manifestação pacífica” em referência ao ato

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Apoiadores de Jair Bolsonaro estendem a bandeira do Brasil na sacada de um prédio no Rio de Janeiro

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Apoiadora do presidente Lula, na janela de um prédio, balança bandeira de campanha do petista durante a manifestação em apoio a Jair Bolsonaro

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro se beijam em cima do trio elétrico durante a manifestação realizada no Rio de Janeiro neste domingo (21.abr)

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Apoiadora de Jair Bolsonaro ajoelhada em cima da bandeira do Brasil e com as mãos para cima durante ato deste domingo (21.abr)

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Duas apoiadoras do ex-presidente Jair Bolsonaro usam adesivo escrito “censura” na boca e uma delas carrega a bandeira do Brasil

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

O ex-presidente Jair Bolsonaro cobre o rosto com a mão e aparenta estar chorando durante a manifestação deste domingo (21.abr), no Rio de Janeiro

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Jair Bolsonaro aparece no meio de seus filhos Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro em cima do trio elétrico

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Jair Bolsonaro no meio de apoiadores durante o ato realizado neste domingo (21.abr), no Rio de Janeiro

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Bolsonaro caminha entre o público ao lado do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, antes de subir no trio elétrico

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Apoiadores fecharam rua Bolívar, em Copacabana, depois do fim do ato na orla

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Apoiadores fecharam rua Bolívar, em Copacabana, depois do fim do ato na orla

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Apoiadores fecharam rua Bolívar, em Copacabana, depois do fim do ato na orla Leia a íntegra do discurso de Bolsonaro:

“Bom dia, Rio de Janeiro. Bom dia, meu Brasil. Obrigado meu Deus pela 2ª vida que me deste em Juiz de Fora. Obrigado pela difícil missão de estar à frente do Executivo por 4 anos, onde tivemos oportunidade de mostrar a vocês o que é esse gigante chamado Brasil. Aqui é liberdade de expressão. Com liberdade de expressão, com um telefone desse [Bolsonaro mostra um smartphone ao público] e um filho ao meu lado como marqueteiro, nós chegamos à Presidência da República.

“O sistema, que vocês já começam a ver a cara deles por aí, não gostou dos nossos 4 anos e passou a trabalhar contra a liberdade de expressão. Fizeram o possível e o impossível. As provas estão chegando, apesar de vocês já saberem o que aconteceu.

“Com isso [telefone], chegou alguém fora do sistema Presidência da República. Sem isso [Bolsonaro abaixou o telefone], com censura, com discriminação, eles fizeram voltar à cena do crime o maior ladrão da história do Brasil. Ainda tem a desfaçatez de dizer que salvaram o Brasil de uma ditadura. Elegeram um cara que é amante de ditaduras, que é amante do falecido Fidel Castro, que venera o ditador Nicolás Maduro e que está agora ao lado do Irã nesse conflito do outro lado do mundo. Mais ainda, estiveram ao lado do Hamas.

“Isso que temos aí é a democracia? Mais do que interferir, querem nos calar para que a verdade como um todo chegue à tona. O que faz vocês estarem presentes aqui hoje é o sentimento, é algo que por vezes está no subconsciente de vocês, que estamos percebendo para onde o nosso Brasil, infelizmente, está indo. E nós temos que lutar. Caso o contrário, iremos para o abatedouro como cordeirinhos.

“Dizer a vocês que reaprendemos a cantar nosso nacional, a nos orgulhar do verde e amarelo, a valorizar a família, a realmente entender o seu país. O que eles querem de fato é a ditadura, com controle social da mídia. Com regulação, é impossível falar em democracia.

“E, me desculpem entrar numa questão um pouco mais técnica, o que fizemos ao longo dos 4 anos, que grande parte da mídia tradicional não mostrou. Quando se muda um governo, o que se pensa? É igual quando muda o técnico de futebol: espera um time melhor. Dá para comparar esses 38 ministros de Lula com os 23 de Bolsonaro? Olha o perfil de Paulo Guedes. Compare com Haddad, o pior prefeito da história de São Paulo. Com Paulo Guedes, tivemos uma passagem difícil, mas civilizada e responsável pela crise de 2020 e 2021, quando uma pandemia se abateu sobre todo o mundo. ‘Atendemos aos mais pobres’ […] Olha, se é para pensar assim, Cuba […] deveria ser primeiríssimo mundo porque ela não tem mídia social.

“Acusam, agora, o homem mais rico do mundo. O homem que nasceu na África do Sul, que foi naturalizado americano, que é dono de uma plataforma cujo objetivo dele é fazer com que o mundo todo seja livre, que é o X, o nosso antigo Twitter. É um homem que realmente preserva-se pela liberdade para todos nós. É o homem que teve a coragem de mostrar, já com algumas provas, outras virão com toda a certeza, para onde a nossa democracia estava indo, o quanto de liberdade já perdemos. Eu peço agora, respeitosamente, uma salva de palmas para Elon Musk.

“Ainda tem a desfaçatez, agora, o consórcio capitaneado pelo sistema Globo dizer que ele está atacando a nossa democracia para impor aqui uma ditadura. Nas ditaduras não tem economia como ele quer. Como falam em impor uma ditadura, se nas ditaduras não tem liberdade e ele, com o que ele vende, não teria como ganhar absolutamente nada aqui no Brasil?

“Falei um pouquinho de Paulo Guedes. Vamos falar um pouquinho mais da qualidade de ministros. Eu cheguei sem dever nada para ninguém. Cheguei porque a maioria do povo brasileiro assim quis. Entendam, foi aberto um inquérito pela Polícia Federal, em novembro de 2018, acusando a mim de ter fraudado as eleições. E acreditem, esse inquérito está até hoje em aberto.

“Não vamos falar aqui de fraude. Vamos considerar 2022 coisa passada. Agora, quando o meu partido questiona dentro da lei algo pontual sobre as eleições de 2022, contra o atual mandatário, é arquivamento e multa de 22 milhões de reais. Que democracia é essa Tribunal Superior Eleitoral? Ato contínuo, o TSE me julga inelegível em 2 momentos: primeiro porque havia me reunido, sim, com embaixadores. Eu não me reuni com traficante do Morro do Alemão. Depois, porque eu botei ao meu lado, no 7 de setembro de 2022, um grande empresário, o grande homem Luciano Hang, me tornaram inelegível pela 2ª vez por causa disso. Dizer ao TSE que eu não botei do meu lado nem dentro do Ministério a dama do tráfico do Estado do Amazonas.

“E vocês começam a fazer comparações. Tem aqui um jovem garoto, Adolfo Sachsida, que pegou o Ministério de Minas e Energia no final. Ele acertou, via desburocratização, a exploração de urânio em Santa Quitéria, no Estado do Ceará. Olha o Macron [presidente da França] de olho naquilo lá. Ou alguém acha que ele veio ver girafas na Amazônia?

“Também esse ministro [Adolfo Sachsida], via desburocratização, fez com que a região mais pobre de Minas Gerais, do Nikolas [Ferreira] e do Bruno Engler que estão aqui, que o Vale do Jequitinhonha, poder explorar lítio para o nosso país. Nós não temos como comparar o Sachsida com atual ministro de Minas e Energia [Alexandre Silveira].

“Quando se vai para agronegócio, como acabei de vir agora de Sinop, Mato Grosso, é uma pequena grande mulher que fez uma diferença enorme no agronegócio. Abrimos fronteiras com o mundo todo. O agro, orgulho nacional, referência mundial, estava em seu máximo porque eu dei liberdade a Tereza Cristina e, com competência, ela levou avante o seu ministério.

“Lá em Sinop, onde estava, que é o coração do agronegócio do Brasil, tem uma ferrovia que começou a ser feita lá no governo Temer, que liga aquela cidade há uma outra lá longe, em Miritituba, 900 km, que realmente é considerada, uma vez concluída, como a ferrovia da independência do nosso agronegócio. O que o ministro, que diz que nós queremos retrocesso, fez logo que eu [deixei] a Presidência? Numa canetada, inviabilizou a construção dessa obra.

“Lá também, no nosso governo, começamos a BR-319, que liga Porto Velho [RO] a Manaus [AM]. O que a atual ministra do Meio Ambiente fez agora? Aquela senhora dita das selvas, mas ela gosta de andar em território rico fora do Brasil. Inviabilizou a BR-319. E quando fala em BR, vem a nossa cabeça o nome de qual ministro? Alguém sabe o nome do atua ministro da Infraestrutura? [O ministério foi dividido em 2 pelo governo Lula: o Ministério dos Transportes, e o de Portos e Aeroportos] Ninguém sabe. Os seus 38 ministros não têm qualquer qualificação profissional e muitos outros não têm a moral também.

“Com Tarcísio de Freitas [Republicanos, atual governador de São Paulo], nós concluímos uma obra privada de 4.100 km, que é ferrovia Norte-Sul. Com ele, resgatamos o modal ferroviário. Com ele, reformamos portos e aeroportos pelo Brasil. Com ele, rodovias foram melhoradas. E olha só a ironia do destino: quem é Tarcísio de Freitas ou o que era ele? Era um jovem militar, 20 anos mais novo do que eu, formado na mesma minha honrada Academia Militar das Agulhas Negras, que fez no IME [Instituto Militar de Engenharia], prestou concurso para a Câmara e, lá chegando, fez um brilhante trabalho na frente do Dnit [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes]. E o Tarcísio de Freitas, carioca, torcedor do Flamengo, se candidatou a governador do Estado de São Paulo e ganhou. Chegou lá pela sua competência, pelo seu trabalho em nosso governo.

“E poderia citar muito mais ministros e secretários nesse sentido como, por exemplo, o próprio Marcos Pontes, o João Roma aqui presente, a questão dos projetos sociais, um grande homem aqui presente também que levou água para o Nordeste, o senador Rogério Marinho. Tem aqui também o outro combatente que, quando senador, nos auxiliou e muito na questão do emprego do Brasil. Com a política do ‘fica em casa, a economia a gente vê depois’, tínhamos um senador de Santa Catarina que esteve conosco o tempo todo e apresentou e aprovou grandes projetos como o Pronampe e o BEm [Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas]: o nosso prezado governador Jorginho Mello.

“Fazendo essas comparações, vocês vêm que o sistema não quer gente parecida comigo na Presidência da República. Pode me chamar de tosco, grosso e inventar fake news de toda forma possível. Vou dizer para vocês o que vocês já sabem e para o sistema: não vão me chamar de ladrão.

“Vocês podem ter um presidente mais competente do que eu. Existem muitas pessoas, mas duvido que achem alguém com o couro mais grosso do que o meu. Nos momentos difíceis, poucos amigos e a família do seu lado.

“E a minha vida ficou difícil por quê? Porque, desde o início, eu escolhi um lado. Não foi ao lado mais fácil que é o lado de lá, que é o lado do poder, que é o lado dos engravatados que não tem coragem de subir no carro como esse. Eu escolhi o lado do povo brasileiro. Já vivi mais do que meu pai, que faleceu em 1995 com 68 anos de idade. Já agradeço a Deus, mais uma vez, por esse tempo todo estar por aqui.

“Poderia ficar nos Estados Unidos. Estaria muito bem de vida, mas não poderia abandonar vocês, abandonar o meu Brasil. Riscos eu corro. Depois da aula de Silas Malafaia sobre Constituição, só podem fazer uma abordagem comigo na covardia.

“Ando por todo o Brasil, do Sul ao Nordeste, do pai da Michelle. Somos recebido com carinho, com consideração, com calor e isso eu retribuo para eles da mesma forma. A recíproca é verdadeira. Eu amo o povo do Brasil.

“O que o sistema que começa a ser desnudado realmente quer? Não é apenas me tornar inelegível. Não é apenas me jogar numa cadeia da vida por aí. O sistema quer concluir o trabalho de Juiz de Fora. Ao sistema, nos interessa [nos colocar] fora de combate em definitivo, mas nós temos duas coisas ao nosso lado: a maioria do povo brasileiro e o nosso bom Deus.

“Ao longo do nosso mandato, plantamos sementes na política. O outro lado não tem ninguém além do próprio que vem afundando o nosso governo. Aqui mesmo, eu vejo aqui o deputado Zucco, Nikolas [Ferreira] que falou, o futuro da Zoe [Martínez], [Gustavo] Gayer, dos meus filhos.

“Temos pessoas que vão continuar essa política de fazer um Brasil grande e esta grandeza só pode ser atingida um dia se tivermos liberdade de expressão. Se o nosso povo que vê algo tão ou mais importante que a própria vida, que é a sua liberdade, se tiver o nosso povo como está aqui, com as cores da sua bandeira, se cantar o nosso hino nacional, como cantamos agora pouco, com vibração e lágrimas nos olhos. Nenhum país do mundo tem o que nós temos: biodiversidade, riquezas minerais, terras férteis, água doce, belezas naturais, clima aprazível e um povo simplesmente fantástico.

“Em 2014, após o 2º turno das eleições, quando uma mulher, não sei como, foi reeleita. Lá em Resende, no pátio da Academia Militar das Agulhas Negras, me dirigi antes de começar a cerimônia a 400 cadetes que seriam declarados aspirantes a oficial. Momentos depois, eu falei que seria presidente da República. Quem poderia levar a sério isso?

“Comecei a andar pelo Brasil. A passagem mais marcante da minha vida foi chegar sozinho no coração do Estado do Amazonas, na cidade de Manacapuru.

“E, obviamente, eles deviam estar pensando: ‘O que esse cara está fazendo aqui sozinho? Quer ser presidente da República…’ Eu também, por vezes, eu pensava: ‘Será que eu estou fazendo a coisa certa?’ Isso é uma prova [de que] quando nós brasileiros queremos, nós fazemos. E só podemos fazer enquanto vivemos uma terra livre.

“Os maus que [se] dizem defensores da democracia, repito: não têm coragem de subir num carro como esse. Eu garantiria a eles o microfone e a liberdade de expressão, mas não fazem isso porque o projeto deles é o projeto de poder. Hoje, nós começamos a ter voz também fora do Brasil, no continente europeu. Tem um garoto aqui que foi detido no dia 25 de fevereiro, quando desembarcou em São Paulo para o nosso movimento.

“Sérgio Tavares nos deu voz não só em Portugal, mas em toda a Europa e hoje está aqui novamente. Com um novo programa desse, o mundo vai saber o quão ameaçada está a nossa democracia aqui no Brasil. Gente de fora, que são amantes da liberdade e da democracia, cada vez mais têm encerrado ao nosso lado. Como também aquela outra pessoa que falei há pouco, que não é política: Elon Musk. Quando eu estive com Elon Musk em 2022, começaram a me chamar de mito. Eu falei: ‘Não. Aqui, sim, temos um mito da liberdade. Elon Musk’. Isso está em vídeos do YouTube.

“Não é visão de futuro, é coragem e liberdade, ainda que no meu governo, tínhamos [para] falar, se expressar e mostrar onde está o problema. Eu sou exatamente igual a cada um de vocês. Todos nós teremos o mesmo destino um dia. E o currículo que você vai apresentar lá em cima, sem advogado, é a sua vida pela Terra. E tem, sem querer substituir o Malafaia ou Marco Feliciano, uma passagem bíblica que diz aproximadamente o seguinte: ‘Você deve tentar fazer tudo que está a seu alcance. Quando não for mais possível, entregue na mão de Deus’. Vamos individualmente, cada um fazer a sua parte. Hoje, não somos mais, em grande parte, um povo sem informações.

“Temos uma outra passagem bíblica que diz: ‘Por falta de conhecimento, meu povo pereceu’. Hoje, nós já adquirimos muito conhecimento. Sabemos onde estão os problemas do Brasil. Saber o que fazer e temos tudo para vencer.

“Se algo ruim acontecer comigo, não desanimem. Continuem a luta porque os covardes só podem fazer uma coisa comigo. Como eles querem concluir o 6 de setembro de 2018 na pessoa de um soldado deles: Adélio Bispo. Dizer a vocês, indo para o encerramento. Estou muito feliz e sinto muito honrado da presença de vocês.

“Sinto-me também, por que não dizer, amado por vocês que estão aqui em cima, autoridades. Vocês, deputados, governador, são privilegiados no momento. Vocês podem fazer a diferença do seu município e no seu Estado e os parlamentares fazer a diferença via Congresso Nacional.

“Nós nunca jogamos fora das 4 linhas. Completando aqui o Silas Malafaia: minuta de golpe. Alguém já viu aqui essa minuta de golpe? A imprensa já viu a minuta de golpe? Ué, por que não?

“Quando se fala em Estado de sítio, é uma proposta que o presidente dentro das suas atribuições constitucionais pode submeter ao parlamento brasileiro. O presidente não baixa decreto nenhum, só baixa decreto depois que o pagamento der o sinal verde. E essa tal minuta de golpe? Não é um papel ‘eu quero decretar Estado de Sítio’. Nesse papel, como aprendemos na escola, tem um cabeçalho, tem um fecho e tem um texto. Cadê o texto? Eu não posso ou não poderia sonhar em mandar uma minuta de Estado de Sítio para o Congresso sem a exposição de motivos no plural. Cadê a exposição desses motivos?

“Seriam 10, 20, 30, 40… o que provaria isso? Por que não se mostra então o raio da minuta de golpe? Grande parte da mídia vai continuar tachando quem porventura busca socorro na Constituição como golpista? E vamos também orar e trabalhar também. Vocês que têm família aqui mentalize seu filho de 4,5, 6 anos de idade. Mentalize também seus avós com 55, 60, 70 anos de idade. Hoje, temos em Brasília, ou melhor: temos pelo Brasil órfãos de pais vivos. A anistia é algo que sempre existiu na história do Brasil. Ninguém tentou por meio de armas tomar o poder em Brasília.

“Aquelas pessoas estavam com a bandeira verde amarela nas costas e muitas com uma Bíblia debaixo do braço. Não queiram condenar um número absurdo de pessoas porque alguns erraram invadindo e depredando o patrimônio como se fossem terroristas, como se fossem golpistas. E nós, quando eu falei para olhar para os teus avós e para os teus filhos, uma passagem entre tantas que muito me marcou na região Sul do Brasil, especificamente Santa Catarina: uma pessoa que chega para mim e fala de uma pessoa de 20 e poucos anos de idade. Uma mãe com 2 filhos pequenos tinha acabado de ser condenada a 15 anos de cadeia.

“Falta de humanidade, falta de pensar no próximo, falta de pensar na própria família. O que nós mais queremos é Justiça com J maiúsculo. O que mais nós queremos é que o Brasil volte à sua normalidade, que nós possamos disputar eleições sem qualquer suspeição. Afinal de contas, a alma da democracia é uma eleição limpa, onde ninguém pode sequer pensar em duvidar dela.

“Temos problemas hoje em dia, façamos a coisa certa. Não estou duvidando das eleições. Página virada. Até porque nós podemos ver um dia um time de futebol sem torcida ser campeão, mas pela 1ª vez na história do Brasil, nós estamos vendo um presidente eleito sem o povo ao seu lado.

“Não, por favor, sem brado contra ninguém. Nós estamos com a verdade do nosso lado e Deus está ao nosso lado. Como disse o Malafaia, Ele está agindo. Essa grande nação, que eu chamo de terra prometida, vai dar a volta por cima. São riquezas com o trabalho de vocês, nós ocuparemos o lugar de destaque no mundo. Se não for por mim, será por aquela garotada que agora há pouco usou da palavra aqui.

“E agora terminando, Michelle: nós não podemos chegar a lugar nenhum se não tiver do teu lado uma família, e a família –esposa e filhos. Momentos difíceis, juntamente com meus filhos, passamos. Se a família não estiver estruturada, não chegaremos a lugar nenhum. Dizer a vocês que o maior patrimônio de um casal não são seus bens materiais, são os seus filhos. O que nós queremos para eles é que sejam melhores do que nós. Não admitimos ideologia de gênero. Respeitamos a opção de quem quer que seja, mas enquanto jovem na escola, não podemos admitir isso.

“Muito obrigado a todos vocês por esse momento maravilhoso que estão vivendo aqui agora. Podemos ir para casa com a satisfação, com o empenho de cada um. Estamos lutando para algo que Deus nos deu. [Ele] nos deu o arbítrio, nos deu a liberdade. Não vai ser um ou outro que vai nos roubar essa liberdade.

“Muito obrigado, Brasil. Brasil acima de tudo [presentes respondem ‘Deus acima de todos’], Brasil acima de tudo [público responde ‘Deus acima de todos’].”

Assista (34min25s):

