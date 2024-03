Leia as íntegras dos depoimentos da operação Tempus Veritatis

O ministro do STF Alexandre de Moraes derrubou, nesta 6ª (15.mar), o sigilo de 27 depoimentos tomados no âmbito da investigação sobre suposta tentativa de golpe

Segundo a gravação encontrada pela PF, a reunião de Bolsonaro teria sido realizada em 5 de julho de 2022 Reprodução/YouTube

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes retirou o sigilo, nesta 6ª feira (15.mar.2024), de 27 depoimentos à PF (Polícia Federal) de envolvidos na operação Tempus Veritatis (do latim, “Tempo da Verdade”).

A operação, deflagrada em 8 de fevereiro de 2024 contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados, investiga suposta tentativa de golpe de Estado para tentar mantê-lo na Presidência da República.

Além de Bolsonaro, também foram alvos da operação o presidente do PL (Partido Liberal), Valdemar Costa Neto, ex-ministros do governo Bolsonaro e representantes das Forças Armadas.

Relatório da PF encaminhado ao STF afirma que Bolsonaro recebeu uma suposta minuta pedindo a prisão dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A minuta teria sido o objeto das reuniões convocadas por Bolsonaro no Palácio da Alvorada com integrantes do seu governo e militares da ativa.

Eis as íntegras de todos os depoimentos divulgados por Moraes nesta 6ª (15):

Eis as íntegras de todos os depoimentos divulgados por Moraes nesta 6ª (15):

Ailton Gonçalves Moraes Barros (PDF – 2,4 MB); Almir Garnier Santos (PDF – 1 MB); Amauri Feres Saad (PDF – 3,2 MB); Anderson Gustavo Torres (PDF – 5,8 MB); Angelo Martins Denicoli (PDF – 3,3 MB); Augusto Heleno Ribeiro Pereira (PDF – 3,2 MB); Bernardo Romão Correa Netto (PDF – 3,7 MB); Carlos de Almeida Baptista Junior (PDF – 5 MB); Cleverson Ney Magalhães (PDF – 3,7 MB); Eder Lindsay Magalhães Balbino (PDF – 5 MB); Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira (PDF – 548 kB); Filipe Garcia Martins Pereira (PDF – 25,5 MB); Guilherme Marques Almeida (PDF – 10 MB); Helio Ferreira Lima (PDF – 2,6 MB); Jair Messias Bolsonaro (PDF – 4,7 MB); José Eduardo de Oliveira e Silva (PDF – 2,6 MB); Laércio Vergílio (PDF – 5,5 MB); Marcelo Costa Câmara (PDF – 894 kB); Marco Antonio Freire Gomes (PDF – 641 kB); Mario Fernandes (PDF – 1 MB); Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira (PDF – 8,8 MB); Rafael Martins de Oliveira (PDF – 2 MB); Ronald Ferreira de Araújo Júnior (PDF – 778 kB); Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros (PDF – 4,4 MB ); Tercio Arnaud Tomaz (PDF – 10 MB); Valdemar Costa Neto (PDF – 9,2 MB); Walter Souza Braga Netto (PDF – 1MB).

