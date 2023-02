Bonner se manifesta após notícia de internação e revela cirurgia

William Bonner se pronunciou através de suas redes sociais após a notícia de que foi internado às pressas. O apresentador está afastado do Jornal Nacional há alguns dias e revelou que passou por um procedimento de laparoscopia para eliminar hérnias inguinais, embora não tenha sido um caso de urgência. Segundo ele, a cirurgia foi no dia 10 de fevereiro.

“Tudo ocorreu dentro do previsto para casos assim”, explicou o apresentador do Jornal Nacional, que revelou ainda que recebeu alta no dia seguinte à intervenção, no dia 11 de fevereiro.

Em entrevista a Serginho Groisman, Bonner já revelou sofrer ataques e ter desistido de se exercitar nas ruas

“Tirei uma licença do trabalho, porque o procedimento exige repouso de alguns dias – e meus chefes me aconselharam a emendar com a folga do Carnaval”, seguiu Bonner.

“Saúde pra todo mundo”, desejou ele, que explicou que volta ao Jornal Nacional na quarta-feira (22/2).