Leite anuncia R$ 2,5 mil para cada família prejudicada pelas chuvas

O Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou, durante coletiva realizada nesta sexta-feira (17/5), o encaminhamento de até R$ 2,5 mil para cada família prejudicada pelas chuvas, cadastradas no Cadúnico, até 24 de maio. O pagamento será feito por meio do programa “Volta Por Cima”.

“Nós estamos efetuando, hoje, depósito para 7 mil famílias no Cartão Cidadão, aquelas que as prefeituras já nós apresentaram cadastros das pessoas desabrigadas” informou o governador.

Para as famílias desabrigadas e desalojadas, inscritas no Cadúnico, mas que não participam do programa Volta por Cima e com renda de até três salários mínimos, irão receber R$ 2 mil por família.

Familiares que estiverem no programa vão receber o depósito pelo Cartão Cidadão, com parceira do Cartão do Devolve ICMS, do banco Banrisul. Enquanto os famíliares que não participam do programa, mas são cadastradas no CadÚnido, vão receber, por meio do SOS Rio Grande do Sul, R$ 2 mil.

As prefeituras vão fazer um encaminhamento das demais bases cadastrais do programa e, o pagamento será feito na semana seguinte. De acordo com o governador, 40 mil familias devem receber o cartão. Até o momento, 7 mil famílias conseguiram ser contempladas.

Famílias de extrema pobreza, residentes das regiões inundadas e cadastradas no CadÚnico terão o depósito de R$ 2,5 mil, ”Não é um recurso específico para qualquer tipo de uso, é para o que elas precisarem” destacou Leite.