Léo Lopes: Uma nova esperança para Itamaraju, promove lançamento da Pré-candidatura à prefeito pelo PDT

Num momento crucial para o futuro de Itamaraju, políticas sociais e ideias de renovação, são ferramentas essenciais na transformação da realidade de um povo. Com esse espirito de renovação e compromisso com o bem-estar da comunidade, posiciona-se Léo Lopes, a frente do Partido Democrático Trabalhista (PDT), trazendo consigo uma visão progressista e um plano abrangente para revitalizar Itamaraju e resgatar potencial adormecido deste município.

Com evento marcado para a próxima sexta-feira (8 de março), o Centro dos Idosos será palco de um acontecimento que promete redefinir o panorama político local. O Partido Democrático Trabalhista (PDT), na presença dos deputados Léo Prates (federal) e Vitor Azevedo (estadual), lançará oficialmente seu pré-candidato à prefeito, Léo Lopes, em um encontro que promete unir esperança, renovação e comprometimento com o progresso do município.

Com um lema de inclusão, inovação e integridade, Léo Lopes surge como uma figura carismática e comprometida com o avanço de Itamaraju. Seus anos de dedicação à comunidade, aliados a uma visão progressista e inclusiva, o tornam uma escolha natural para liderar o futuro da cidade.

O evento também será uma celebração ao Dia Internacional das Mulheres, gênero que sempre abdica de muito para promoverem transformações. Que compartilha dessa dura realidade, também são obrigadas conviver com a falta de oportunidade e esperança.

Coabito com inúmeras preocupações de nosso povo, muitas delas ligadas a falta de oportunidade, condições da saúde, falta de incentivo para a prosperidade através da educação, ou que provenham melhores projetos, programas ou ferramentas de conscientização, que permita uma melhor qualidade de vida, isso sempre me fez buscar soluções através da política, destacou Léo Lopes.

O lançamento da pré-candidatura de Léo Lopes à prefeito de Itamaraju pelo PDT, apoiado pelos deputados Léo Prates (federal) e Vitor Azevedo (estadual), está marcada para acontecer nesta sexta-feira (08) de março, no espaço de eventos do Centro de Convivência dos Idosos, localizada na rua Paulo VI, no bairro de Fátima. Léo Lopes afirma que está pronto para liderar o caminho da renovação e mudança com dias melhores para o povo de Itamaraju.